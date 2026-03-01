Volksgarten nimmt in Wels Formen an

Derzeit wird dort ein 1.400 Quadratmeter großer Seerosenteich gebaut.

Seit dem Start der Bauarbeiten hat sich im Volksgarten sichtbar einiges verändert. Im völlig neu gestalteten Bereich nimmt derzeit ein rund 1.400 Quadratmeter großer Seerosenteich sichtlich Gestalt an.

Ein 72 Meter langer Steg, eine Fontäne sowie naturnahe Flachwasserzonen prägen das Areal, das bewusst als ruhiger Rückzugsort geplant ist und einen Ausgleich zu Spiel und Sportflächen bieten soll. Unmittelbar an der Traun entsteht zudem die neue Welser Bucht. Die Details. Auf einer Länge von etwa 75 Metern werden großzügige Sitzstufen errichtet, ergänzt durch schattenspendende Bäume. Der direkte Zugang zum Wasser schafft zusätzlichen Raum für Erholung und Aufenthaltsqualität im Grünen.