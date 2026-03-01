Alles zu oe24VIP
Syrer (29) ging mit Messer auf jungen Mann los
Bei U-Bahn-Station

Syrer (29) ging mit Messer auf jungen Mann los

01.03.26, 14:20
Ein 29 Jahre alter Flüchtling drehte völlig durch und ging mit einem Messer auf einen Mann los.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es am Samstagnachmittag im 8. Wiener Gemeindebezirk. Die Polizei wurde gegen 16 Uhr zur U-Bahn-Station Josefstädter Straße beordert.

Dort soll ein Syrer mit einem Speisemesser auf einen Mann losgegangen und ihn mit dem Umbringen bedroht haben. Die herbeigerufenen Beamten konnten das Messer, welches der 29-Jährige in einem Sockenbund versteckt hatte, finden und sicherstellen. "Wie sich herausstellte, soll der Tatverdächtige das Opfer aufgrund eines vorerst verbalen Streits gewürgt und dann mit dem Messer bedroht haben", so die Wiener Polizei in einer Aussendung. Gegen den Tatverdächtigen besteht laut Polizei bereits ein behördliches Waffenverbot.

Der Verdächtige und das Opfer dürften beide aus dem Suchtgiftmilieu sein. Der 29-Jährige wurde festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam, weitere Ermittlungen dauern an.

