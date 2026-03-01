Wiener fackelte Wohnung ab und sprang aus Fenster

Nachdem er seine Wohnung selbst in Brand gesetzt hatte, sprang ein 33-Jähriger aus dem Fenster.

Wien. Die dramatischen Szenen spielten sich am Samstag in der Mitterberggasse im 18. Gemeindebezirk ab. Gegen 16.20 Uhr wählten mehrere Zeugen den Notruf und gaben an, dass dichter Rauch aus einer Wohnung stieg. Kurz darauf sprang ein Mann (33) aus dem ersten Stock auf den Gehsteig.

Wegen Körperverletzung gesucht

Die Polizei rückte sofort aus und brachte den an den Füßen verletzten Wiener aus dem Gefahrenbereich. Doch der 33-Jährige verhielt sich sofort äußerst aggressiv gegenüber den Uniformierten. Wenig später stellte sich heraus, dass gegen den Bewohner bereits eine Festnahmeanordnung wegen schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung vom Vortag vorlag.

Die Berufsfeuerwehr Wien löschte den Zimmerbrand, der erheblichen Schaden in der Wohnung anrichtete. Zudem wurden Maßnahmen zur Rauchbekämpfung gesetzt. "Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien stellten fest, dass der Zimmerbrand durch den Tatverdächtigen vorsätzlich herbeigeführt wurde", so die Wiener Polizei.

Polizei fand Drogen und Waffe

Die Beamten fanden in der Wohnung zudem Drogen und eine Langwaffe der Kategorie C, obwohl gegen den Verdächtigen ein behördliches Waffenverbot bestand. Es folgte eine weitere Anzeige nach dem Waffengesetz. Der 33-Jährige wurde festgenommen und zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort übernahm die Justizwache die Überwachung des Verdächtigen.

Während des Einsatzes kam es rund um den Vorfallsort zu temporären Verkehrssperren. Die Ermittlungen laufen.