Nach Khamenei-Tod: Wer regiert jetzt im Iran?

Ein Trio soll die Aufgaben Khameneis übernehmen, bis der sogenannte Expertenrat einen Nachfolger benennt.

Iran. Am Samstag haben die USA und Israel mit Luftangriffen auf den Iran begonnen. Dabei kamen auch führende Vertreter des Mullah-Regimes ins Visier – darunter Ober-Mullah Ali Khamenei, Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh und der Chef der Revolutionsgarden, Mohammad Pakpour. Laut Israels Ministerpräsident Netanyahu sollen weitere Kommandeure der Revolutionsgarden und ranghohe Mitglieder des iranischen Atomprogramms getötet worden sein.

Wer regiert jetzt im Iran?

Im Iran soll nun vorübergehend ein dreiköpfiger Rat das Land führen. Diese Übergangsphase sollen Präsident Massud Peseschkian, Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi und ein Mitglied des Wächterrats leiten. Sie übernehmen die Aufgaben Khameneis bis der sogenannte Expertenrat, ein Gremium aus 88 Geistlichen, einen Nachfolger benennt.

Unklar ist, wer der Nachfolger Khameneis werden könnte. Dessen Sohn Modschtaba wurde in den letzten Jahren immer wieder genannt.