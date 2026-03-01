Alles zu oe24VIP
© Getty Images (Symbolbild)

3.500 Passagiere

Iran-Rakete schlägt neben Kreuzfahrtschiff ein

01.03.26, 14:45
Unweit des deutschen "Tui"-Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 4" in Abu Dhabi ist eine Rakete ins Meer eingeschlagen.

Das deutsche Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 4" liegt aktuell im Hafen Port Zayed in Abu Dhabi. Unweit davon gibt es iranische Angriffe auf die US-Stützpunkte. Unweit des Schiffes schlug am Sonntagmittag eine Rakete im Wasser ein. An Bord befinden sich etwa 3.500 Passagiere. 

"Wir erhielten gegen 16.30 Uhr einen Notfall-Alarm auf unsere Handys und sollten uns sofort im Theater des Schiffes versammeln", sagte eine Passagierin des "Tui"-Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 4" gegenüber "Bild". 

Derzeit ist unbekannt, ob jemand verletzt wurde. "Viele Passagiere, darunter zahlreiche Familien mit Kindern, verlieren langsam die Nerven: Panik, Weinen, Angst vor weiteren Einschlägen. Und niemand weiß, wie und wann wir hier rauskommen", sagte ein anderer Kreuzfahrtschiff-Passagier.

