Iran vermeldet: Erfolgreicher Angriff auf US-Flugzeugträger

Nach den jüngsten militärischen Schlägen der USA und Israels melden Irans Revolutionsgarden einen massiven Vergeltungsschlag gegen den US-Flugzeugträger USS Abraham Lincoln im Persischen Golf.

Die Lage im Nahen Osten hat sich massiv verschärft. Wie die iranischen Revolutionsgarden über lokale Medienmitteilungen bekannt gaben, wurde der US-Flugzeugträger USS Abraham Lincoln im Golf zum Ziel eines Angriffs. Den Angaben zufolge wurde das Schiff von insgesamt vier ballistischen Raketen getroffen.

Dieser militärische Schritt erfolgt unmittelbar nach US-amerikanischen und israelischen Angriffen, bei denen der oberste Führer des Iran getötet wurde. In einer offiziellen Erklärung der Revolutionsgarden heißt es dazu: „Der US-Flugzeugträger Abraham Lincoln wurde von vier ballistischen Raketen getroffen.“ Die Führung des iranischen Militärs sieht darin den Beginn einer neuen Stufe der Auseinandersetzung.

Drohungen der iranischen Führung

In dem Statement wurde betont, dass die Angriffe der Streitkräfte auf den Gegner eine neue Phase erreicht hätten. Wörtlich ließen die Revolutionsgarden über die Medien ausrichten: „Die gewaltigen Schläge der Streitkräfte auf den erschöpften Körper des feindlichen Militärs sind in eine neue Phase eingetreten, und Land und See werden zunehmend zum Friedhof der terroristischen Aggressoren werden.“

Ungewissheit über genaue Schäden

Bisher stützen sich die verfügbaren Informationen ausschließlich auf die Erklärungen der iranischen Seite. Details zum genauen Ausmaß der Schäden an der USS Abraham Lincoln oder über mögliche Opfer unter der Besatzung liegen aus der Originalquelle derzeit nicht vor. Die Situation im Golf bleibt nach diesen Meldungen extrem angespannt.