Video zeigt: So begann das Feuer in der Todesbar

Laut "Corriere della Sera" hat die Staatsanwaltschaft Sitten ein neues Video aus der verheerenden Brandnacht in Crans-Montana veröffentlicht.

Schweiz. Die Staatsanwaltschaft Sitten hat laut der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" am Montag ein Video veröffentlicht, das den Beginn des Brandes in der Bar "Le Constellation" zeigen soll. Die Brandkatastrophe ereignete sich in der Silvesternacht im Schweizer Skiort Crans-Montana und forderte 41 Todesopfer und mehr als 100 Verletzte.

Auf dem Clip ist die verstorbene Kellnerin Cyane Panine zu sehen. Die 24-Jährige saß auf den Schultern eines Kollegen und trug zwei Champagnerflaschen mit brennenden Sprühfontänen durch das Lokal. Während die Gäste ausgelassen feierten, entzündeten die Funken der Fontänen die leicht brennbare Decke der Bar. Da die Kellnerin während der Show einen Helm trug, war ihr Sichtfeld laut "Blick" stark eingeschränkt.

Die Eltern der Verstorbenen sagen, dass Cyane Panine niemals eine Brandschutz-Schulung erhalten habe. Während das Feuer an der Decke der Bar "Le Constellation" bereits um sich griff, ahnten die Menschen im Raum zunächst nichts von der drohenden Gefahr. Insgesamt kamen bei dem Brand 41 Personen ums Leben.

Das Betreiber-Ehepaar Moretti behauptete in einer ersten Befragung, die Idee für die Sprühkerzen-Aktion sei vom Personal selbst gekommen. Eine Zeugin widerspricht dieser Darstellung jedoch deutlich: Demnach soll Jessica Moretti die Aktion persönlich angeordnet haben, berichtet "Blick".