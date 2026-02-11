Alles zu oe24VIP
Meinl-Reisinger heuer mit DIESER Begleitung am Opernball

11.02.26, 21:52
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) geht am Donnerstag mit ihrer philippinischen Amtskollegin Maria Theresa Lazaro zum Opernball. 

Bereits zu Mittag treffen sie Vertreterinnen der philippinischen Community im Außenministerium. Die Einladung findet vor dem Hintergrund des 80-jährigen Jubiläums der bilateralen Beziehungen statt - und fast fünf Jahrzehnte nach dem Aufsehen erregenden Opernball-Besuch der damaligen philippinischen First Lady Imelda Marcos.

Die Einladung zum Opernball ist laut dem Außenministerium ein "besonderes Zeichen der Wertschätzung sowie der engen menschlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und den Philippinen". Seit den 1970er Jahren sei der Beitrag der philippinischen Community in Österreich insbesondere im Pflegebereich "von unschätzbarem Wert", hieß es.

Außenministerin in den Fußstapfen von Imelda Marcos

Lazaro tritt mit ihrem Opernball-Besuch in die Fußstapfen der legendären Präsidenten-Ehefrau Imelda Marcos, die das Gesellschaftsereignis im Jahr 1979 besuchte. Sie trug ein goldenes Abendkleid und wurde von ihrer damals 18-jährigen Tochter begleitet. Sieben Jahre später wurde ihr diktatorisch regierender Mann Ferdinand Marcos in einem Volksaufstand gestürzt, wobei sich der Zorn auch gegen die First Lady und ihren extravaganten Lebensstil richtete. 2022 wurde ihr Sohn Ferdinand Marcos Jr. zum Präsidenten gewählt.

Meinl-Reisinger wird neben ihrer philippinischen Kollegin auch die albanische Außenministerin Elisa Spiropali in ihre Loge nehmen. Während der Bundespräsident und der Bundeskanzler kostenlose Ehrenlogen am Opernball haben, muss das Außenministerium 26.000 Euro für die Loge zahlen. Bestritten wird dies aus dem Repräsentationsbudget der Außenministerin. Ihr Vorgänger Alexander Schallenberg (ÖVP) mietete in seiner fast sechsjährigen Amtszeit einmal eine Opernball-Loge (2024) an, dessen Vorgängerin Karin Kneissl tat dies auf beiden Opernbällen ihrer eineinhalbjährigen Amtszeit. Sie brachte jeweils einen Ehrengast in der Loge unter, Schallenberg so wie nun Meinl-Reisinger zwei.

