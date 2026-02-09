Krapfenburger mit Chili? Le Burger traut sich was

Was vor drei Jahren als mutiges Experiment und Social Media Hype begann, ist heute ein Fixpunkt im Le Burger Jahreskalender: der Krapfenburger feiert sein Comeback ein einer "verschärften Variante".

Auch in diesem Jahr überrascht Le Burger wieder mit einer süß pikanten Krapfen Kreation zur Faschingszeit. Im neuen "Chili Cheese Krapfenburger"" treffen ein saftiges Rinderpatty, ein aromatisches Jalapeño Marillen Chutney, cremige Cheddar Cheese Sauce, Chiliflocken und eine frische Chilischote auf einen ofenfrisch gebackenen Krapfen aus Hefeteig.

In den vier Wiener Filialen - Donauplex, Auhof Center, Mariahilfer Straße und Rotenturmstraße - gehört der Krapfenburger längst zum Fasching dazu. Viele Gäste kommen verkleidet, manche treffen sich mit Freunden zur eigenen Krapfenburger-Party. Die Idee hat sich vom Social-Media-Trend zum kulinarischen Ritual entwickelt.

Die Fangemeinde ist mittlerweile so groß, dass sich Gäste am Faschingsdienstag sogar gezielt verabreden, um ihre ganz privaten "Krapfenburger Partys" feiern. © Robin Consult/Fellner

Was einst als verspielter Gag begann, hat sich zum Fixpunkt im Jahreskalender von Le Burger entwickelt. Die Nachfrage ist jedes Jahr enorm. "Unsere Gäste fragen schon Wochen vorher auf Social Media nach, wann es endlich so weit ist", sagt Daniel Chuchlik, Chief Operating Officer bei Le Burger. Erhältlich ist der Chili-Cheese-Krapfenburger vom 16. bis 22. Februar um 8,90 Euro.

Süße trifft Schärfe

Die Entwicklung der Rezeptur lag in den Händen von Lukas Teschmit, Chief Process Officer. Er hat eine klare Vision verfolgt. "Die Süße der Marille im Chutney greift den Zucker des Krapfens perfekt auf, während die Jalapeños und die frische Chilischote einen feurigen Gegenpol zum herzhaften Rindfleisch und dem Cheddar bilden", erklärt Teschmit. Ziel war eine Geschmackskomposition, die überrascht und begeistert. Gäste sollen nicht nur satt werden, sondern erleben, wie Gegensätze harmonieren können.

Schärfe Upgrade für den Krapfenburger. © Robin Consult/Fellner

Le Burger wäre nicht Le Burger, wenn es den Krapfenburger nur in einer Variante gäbe. Wer auf Fleisch verzichten will, hat mehrere Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen ein Zucchini-Patty mit frischer Note, ein Falafel-Patty mit orientalischer Würze oder "pulled planted.chunks", eine pflanzliche Alternative mit faseriger Textur. Auch diese Varianten werden im Krapfen-Bun serviert und lassen sich individuell gestalten.

Ein Fest für Fans

Inzwischen hat der Krapfenburger seine eigene Community. Viele Fans verabreden sich gezielt zum gemeinsamen Verkosten, manche planen ganze Krapfenburger-Partys. Die Idee aus der Burgerküche ist zum Ritual geworden. Dr. Thomas Tauber, Gründer von Le Burger, sieht darin kein Zufallsprodukt. "Natürlich kann man zufällig einmal ins Schwarze treffen. Doch wir hören sehr genau hin, was unsere Gäste sich von uns wünschen", sagt Tauber. Genau diese Haltung treibt die Entwicklung immer neuer Kreationen voran.