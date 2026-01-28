oe24.at Inland Politik © Getty Images (Symbolbild) Jetzt abstimmen! Steuer-Senkung auf Lebensmittel ohne Fleisch - eine Mogelpackung? 28.01.26, 17:00 Teilen Die oe24-Frage der Woche – Steuer-Senkung auf Lebensmittel ohne Fleisch - eine Mogelpackung? Stimme JETZT ab. Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden. Die Top-Stories vom oe24 E-Paper Mit Waffe in Einkaufszentrum: Cobra stoppt 17-Jährigen Eskalation im Dschungelcamp: Regeländerung wegen Ariel? Ärzte-Pfusch, Fehldiagnose: Gesunde Gebärmutter entfernt Autorin (54) verschickte tote Taube an Drogenermittler 35.000 € für Flüge: So teuer war Minister-Reise zur Klimakonferenz Schüsse in Minneapolis: Trump macht Kehrtwende 35-Jährige stach schlafenden Wiener fast zu Tode: Lebensgefahr Blitz-Besuch: "Mandalorian"-Star Pedro Pascal zum Dinner im Wiener Nobellokal Frühblüher schlagen zu: Experten warnen vor massiver Pollenwelle