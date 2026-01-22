Expertis Gruppe: neuer Name, alte Mission

"Die Expertis Gruppe steht für Empowerment, Expertise und Empathie", sagt CEO Manfred Bauer.

Linz. Die BBRZ GRUPPE wird in Expertis Gruppe umbenannt. „All unsere Angebote stehen unter der gemeinsamen Mission „Beschäftigung“, die unsere Gruppe auszeichnet“, sagte Expertis-CEO Manfred Bauer bei der Präsentation der Dachmarke am Donnerstag. Im BFI OÖ, der BBRZ Reha Gmbh und im FAB werden die Qualifikationsprogramme künftig stärker an den Bedürfnissen der freien Wirtschaft und der Industrie ausgerichtet. Das heißt die Ausbildungen werden modularer, um mit der Schnelligkeit der Arbeitsweltentwicklungen Schritt halten zu können. „Ich sage, es gibt für jeden Menschen einen Job“, so Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP), der sich bedankt, dass die nunmehrige Expertis Gruppe seit 1960 die berufliche Integration fördert.

Expertis-CEO Manfred Bauer gibt ein "prominentes Beispiel": Die junge Feuerwehrfrau aus dem Mühlviertel, die am Weg zu einem Einsatz einen Herzstillstand erlitten hat und daraufhin erblindet ist, konnte nach einem Jahr Ausbildung in der Expertis Gruppe wieder zu ihrem alten Arbeitgeber zurückkehren.

Expertis Gruppe geht auf Wirtschaft zu

"Es geht um Talentesuche", sagt Thomas Bründl, CEO der Starlim Spritzguss GmbH. „Die Transformation zur Expertis Gruppe markiert einen entscheidenden Schritt in der Fachkräftequalifizierung, denn mit dem ‚Jobready‘-Ansatz werden Menschen gezielt für die Anforderungen der Wirtschaft gerüstet. Gemeinsam schaffen wir nachhaltige, praxisnahe Bildungslösungen, die Arbeitnehmer und Unternehmen zukunftssicher machen.“

"Niemand wird am Arbeitsmarkt zurückgelassen"

Der Linzer Stadtrat für Wirtschaft, Innovation und Finanzen Thomas Gegenhuber (SPÖ) warnt, dass 2040 im Großraum Linz/Wels rund 83.000 Fachkräfte fehlen werden. „Im Industrieland Oberösterreich zählt jeder Mensch. Die Expertis Gruppe ist ein entscheidender Schlüssel gegen den Fachkräftemangel, da sie Menschen praxisnah qualifiziert und ihnen neue Perspektiven eröffnet. Solche Initiativen sind notwendig, damit niemand am Arbeitsmarkt zurückgelassen wird."