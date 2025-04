Nach Gasaustritt in Leoben: Bewohner alarmiert und evakuiert

Nach einem Gasaustritt in einem Mehrparteienhaus in Leoben sind in der Nacht auf Donnerstag 15 Frauen, Männer und Kinder von der Rettung in Krankenhäuser gebracht worden.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, haben die Bewohner über Übelkeit und Müdigkeit geklagt. Die Feuerwehr stellte daraufhin einen erhöhten CO2-Wert im Gebäude fest und lüftete die Räumlichkeiten durch.



"Besorgniserregende Zahlen": Gefälschte Medikamente im Umlauf Komplette Evakuierung Der Notdienst der Leobener Stadtwerke sorgte dafür, dass die Gaszufuhr zum Haus abgedreht wird. Es musste komplett evakuiert werden. Hauptsächlich Frauen und Kinder Von den 15 Personen - es handelt sich vorwiegend um Frauen und Kinder - wurden neun ins LKH Leoben gebracht, die anderen sechs wurden in ein Krankenhaus nach Graz überstellt. Die Ursache für den Gasaustritt war Donnerstagfrüh noch nicht bekannt.