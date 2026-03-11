Senioren-Drama: Jetzt auch Frau (82) gestorben

Jene betagte Frau, die am Montag im Bezirk Oberwart von ihrem Mann (87) angeschossen wurde, ist in der Nacht auf Mittwoch ebenfalls gestorben. Der Schütze hatte sich, wie berichtet, nach der Bluttat an seiner Frau selbst gerichtet.

Bgld. Im Fall des betagten Paares in Bernstein im Südburgenland, bei dem ein Mann auf seine Ehefrau geschossen und sich dann selbst getötet hat, ist die 82-Jährige in der Nacht auf Mittwoch ihren Schussverletzungen im Spital erlegen. Das bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland. Bei dem Seniorendrama in der idyllischen Ortschaft, das durch seine Burg und Edelserpentinvorkommen bekannt ist, dürfte es sich um einen sogenannten erweiterten Suizid gehandelt haben - das endgültige Ermittlungsergebnis der Polizei ist aber noch ausständig und wird der Staatsanwaltschaft Eisenstadt erst übermittelt.

Der 87-Jährige hatte zunächst auf seine Ehefrau geschossen und dann sich selbst getötet. Die beiden wurden noch lebend aufgefunden und in Spitäler geflogen. Der 87-Jährige starb jedoch unmittelbar danach, seine Frau eine Nacht später.

S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.