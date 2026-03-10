Alles zu oe24VIP
Autio kracht in Postfiliale Klosterneuburg
© FF Klosterneuburg

Falsch eingeparkt

Ziemlich gelb: Auto im Post-Look donnert in Postfiliale

10.03.26, 15:31
Farblich gut abgestimmt erscheint dieser Unfall Dienstagvormittag in Klosterneuburg: Ein 86-Jähriger krachte beim Versuch sich einzuparken mit seinem postgelben SUV eine Post-Filiale. 

NÖ. Ereignet hat sich das spektakuläre Verkehrs-Hoppala eines 86-Jährigen aus dem Bezirk Tulln in der Leopoldstraße nahe dem Stift: Um Punkt 9.50 Uhr wurde die Wache 2 der Feuerwehr Klosterneuburg gemeinsam mit der Polizei sowie dem Roten Kreuz zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Aus zunächst unbekannter Ursache war ein Pkw - ein KIA Stonic-Crossover-SUV, originellerweise genau in der Farbe der österreichischen Post -  durch die Schiebetüre in die dortige Postfiliale gekracht.

© FF Klosterneuburg

© FF Klosterneuburg

Der Fahrer, der zum Glück nur leichte Blessuren erlitt, wurde vor Ort durch das Rote Kreuz Klosterneuburg versorgt - Passanten, Angestellte  oder Postkunden waren nicht zu Schaden gekommen. Umso schlimmer war allerdings das Ausmaß des Schadens, für den der Senior-Fahrer bzw. seine Versicherung jetzt aufkommen muss. Der Pkw wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr geborgen und an einem Parkplatz abgestellt - diesmal richtig.

Denn wie die Polizeierhebungen ergaben, hatte der 86-Jährige seinen Mild-Hybrid-Wagen nur vor dem durchaus geräumig großen Parkplatz vor der Post abstellen wollen. Dabei ist dann etwas schiefgegangen - vermutlich beim Bedienen der Automatikschaltung, die Farbanziehung wird's nicht gewesen sein ...

