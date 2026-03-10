ORF-Beben: Westenthaler fordert Anhörung von Weißmann

Der Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann erschüttert den Öffentlich-Rechtlichen. Im Stiftungsrat soll der Chef außer Dienst jetzt zu Wort kommen.

Stiftungsrat Peter Westenthaler will, dass schon diesen Donnerstag der zurückgetretene ORF-Generaldirektor Roland Weißmann bei der Stiftungsratssitzung angehört wird.

Er will sich ein "umfassendes und vollständiges Bild der Angelegenheit machen", schreibt er in einem dringlichen Schreiben an den Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer. Das Schreiben liegt oe24 vor.

"Massiv erschüttert"

Stiftungsrat Westenthaler wirft Lederer einen "Alleingang" vor. Ohne Einbindung des Stiftungsrats habe der Vorwürfe gegen Weißmann in Interviews öffentlich gemacht. Damit habe er sich laut Experten pflichtwidrig verhalten. "Ihre Erklärungen werden massiv erschüttert durch die Darstellung der Ereignisse seitens der Rechtsvertretung des Herrn Weißmann", wirft Westenthaler dem Stiftungsratschef vor.

Westenthaler fordert die Anhörung von Weißmann bei der Sitzung am Donnerstag. Ihm müsse diese Möglichkeit gewährt werden. "Nur so können sich die Mitglieder des Stiftungsrats ein vollständiges Bild machen."