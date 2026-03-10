Glorit öffnet Türen zur ersten Hausmesse in Wien-Donaustadt

Der Premium-Bauträger Glorit lädt am 14. & 15. März erstmals zu einer Hausmesse in Wien 22, Arminenstraße 21. Unter dem Motto „Hereinspaziert!“ können Interessierte jeweils von 10 bis 18 Uhr Projekte besichtigen und sich umfassend beraten lassen.

Im Mittelpunkt steht ein Neubauprojekt mit vier Einzelhäusern auf Eigengrund, nur rund 300 Meter vom beliebten Naherholungsgebiet entfernt und unweit des Restaurants Bootshaus. Die Häuser setzen auf moderne Architektur, hochwertige Markenausstattung und durchdachte Details. Dazu zählen unter anderem ein Smarthome-System sowie ein integrierter Wäscheabwurfschacht.

Auch bei der Energieversorgung setzt der Bauträger auf nachhaltige Lösungen. Wärmepumpe, Photovoltaikanlage, ein blackoutfähiger Pufferspeicher sowie die Vorbereitung für eine Wallbox sollen langfristigen Wohnkomfort und Zukunftssicherheit gewährleisten.

Weitere Projekte in unmittelbarer Nachbarschaft

Neben dem Hauptprojekt können Besucherinnen und Besucher bei der Hausmesse auch einen Überblick über weitere aktuelle Bauvorhaben in der Umgebung gewinnen. In einem Radius von rund 250 Metern entstehen beziehungsweise befinden sich mehrere Wohnprojekte.

In der Arminenstraße 4A etwa werden derzeit 13 Eigentumswohnungen errichtet, die ab 599.900 Euro angeboten werden. In der Paulitschkegasse 2 sind noch vier Wohnungen verfügbar. In der Industriestraße 18 steht noch ein Haus zum Verkauf, während in der Promenadenstraße 22 zwei weitere Häuser realisiert werden. Am Obstgartenweg wurde kürzlich ein Wohnobjekt fertiggestellt; ein weiteres Projekt mit insgesamt acht Häusern soll dort in den kommenden Monaten abgeschlossen werden. Die Häuser sind ab 724.900 Euro erhältlich.

Möbelpaket als Kaufanreiz

Ein besonderer Anreiz für Kaufinteressierte ist eine begleitende Einrichtungsaktion. Unter dem Motto „Schlüssel drehen, Möbel stehen!“ erhalten Kundinnen und Kunden, die sich zwischen 9. März und 30. April 2026 für den Kauf einer Glorit-Immobilie entscheiden, ein Einrichtungspaket im Wert von 25.000 Euro kostenlos dazu.

Das Paket umfasst Einrichtungselemente und Preisvorteile namhafter Marken – vom Wohn- und Essbereich über die Küche bis hin zu Schlafzimmerlösungen. Ziel ist ein sofort bezugsfertiges Zuhause ohne zusätzlichen Planungs- oder Kostenaufwand.

Beratung zu Finanzierung und RechtWährend der Hausmesse stehen Fachleute von Glorit für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung. Ergänzend bieten unabhängige Finanzierungsexperten kostenlose Informationen zu individuellen Finanzierungsmodellen an. Auch eine kostenfreie Rechtsberatung wird angeboten – jeweils zwischen 10 und 13 Uhr.Mit der Premiere der Hausmesse möchte der Bauträger Interessierten einen direkten Einblick in seine Projekte geben und gleichzeitig Architektur, nachhaltige Bauweise sowie mögliche Zusatzleistungen erlebbar machen.