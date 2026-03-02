Messerangriff in Würzburg: Täter tot in Zelle gefunden

Schock am Hauptbahnhof: Im Februar hat ein Afghane in Würzburg drei Männer mit einem Messer angegriffen. Die Männer, die zu den Zeugen Jehovas gehören, erlitten dabei leichte Verletzungen. Nun ist der Angreifer tot im Gefängnis aufgefunden worden.

Ein 35-jähriger Mann hat in Würzburg am Hauptbahnhof drei Männer im Alter von 51, 55, 68 mit einem Messer angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass der Angriff gezielt gegen die Religionsgemeinschaft geplant war. Zivilisten und ein zufällig anwesender Polizist überwältigten den Mann vor Ort. Der Afghane wurde noch am selben Tag festgenommen und kam in Untersuchungshaft.

Todesfund

Rund eine Woche nach der Attacke wurde der Angreifer tot in seiner Zelle gefunden. Die Polizei geht nach aktuellem Stand von einem Suizid aus. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor.

Motiv weiterhin unklar

Zu den Motiven des Angriffs gibt es derzeit keine gesicherten Erkenntnisse. Die Ermittler fanden bisher keine Hinweise auf Drogenkonsum oder psychotische Zustände. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, er verfügte jedoch über eine Duldung und war nicht vorbestraft. Es lag jedoch ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung vor.

( S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)