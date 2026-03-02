Alles zu oe24VIP
USA vermelden vierten toten Soldat
© EPA

Iran-Krieg

USA vermelden vierten toten Soldat

02.03.26, 14:38
Die US-Armee hat den Tod eines vierten US-Soldaten im US-israelischen Krieg gegen den Iran bekanntgegeben.  

Ein vierter Soldat, der bei den ersten Angriffen durch den Iran schwer verletzt worden sei, "erlag schließlich seinen Verletzungen", teilte das US-Kommando für den Nahen Osten (Centcom) am Montag im Onlinedienst X mit. Zur Identität oder den Umständen seines Todes machte das Kommando keine Angaben.

Am Sonntag hatte Centcom erklärt, dass drei US-Soldaten bei dem US-israelischen Militäreinsatz "Epischer Zorn" getötet worden seien, fünf weitere Soldaten seien schwer verletzt worden.

Am Samstag hatten Israel und die USA massive Angriffe auf den Iran begonnen. Dabei wurden unter anderen der oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei und andere iranische Führungsfiguren getötet. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen auf Israel, Staaten am Golf und US-Einrichtungen in der Region.

