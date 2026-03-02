Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
us verteidiung.png

Absolute Härte

US-Ansage: "Trump spielt diese Spielchen nicht mit!"

02.03.26, 14:33
Teilen

Die USA betonen bei einer aktuellen Pressekonferenz ihre militärische Stärke. 

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärt vor der internationalen Presse: "Für 47 Jahre hat der Iran einen geheimen Krieg gegen Amerika geführt. Wir haben diesen Krieg nicht angefangen, aber unter Präsident Donald Trump werden wir ihn beenden."

Nach den Luftschlägen im vergangenen Sommer "hätte das Regime eine Menge Chancen gehabt, den Frieden zu halten. Präsident Trump spielt solche Spielchen nicht!"

Irans Nuklearprogramm sei ein nicht länger tragbares Risiko, die Mullahs wollten sich laut Hegseth Atomwaffen "erlügen".

"Werden diesen Krieg beenden"

"Wir sind nicht länger die Verteidiger, wir sind die Angreifer", poltert der US-Minister. Die USA werden diesen Krieg nach dem "America First"-Prinzip beenden.

Ein baldiges Ende der Angriffe wischt Air-Force-General Dan Caine vom Tisch: "Das ist keine Operation, die nur eine Nacht dauert!" 

Ein spannendes Detail wurde auch verraten: Die Militäraktion begann im Weltraum:  Die US-Space-Force hat die Kommunikationskanäle im Iran gestört und so die Luftangriffe ermöglicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen