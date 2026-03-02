US-Ansage: "Trump spielt diese Spielchen nicht mit!"

Die USA betonen bei einer aktuellen Pressekonferenz ihre militärische Stärke.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärt vor der internationalen Presse: "Für 47 Jahre hat der Iran einen geheimen Krieg gegen Amerika geführt. Wir haben diesen Krieg nicht angefangen, aber unter Präsident Donald Trump werden wir ihn beenden."

Nach den Luftschlägen im vergangenen Sommer "hätte das Regime eine Menge Chancen gehabt, den Frieden zu halten. Präsident Trump spielt solche Spielchen nicht!"

Irans Nuklearprogramm sei ein nicht länger tragbares Risiko, die Mullahs wollten sich laut Hegseth Atomwaffen "erlügen".

"Werden diesen Krieg beenden"

"Wir sind nicht länger die Verteidiger, wir sind die Angreifer", poltert der US-Minister. Die USA werden diesen Krieg nach dem "America First"-Prinzip beenden.

Ein baldiges Ende der Angriffe wischt Air-Force-General Dan Caine vom Tisch: "Das ist keine Operation, die nur eine Nacht dauert!"

Ein spannendes Detail wurde auch verraten: Die Militäraktion begann im Weltraum: Die US-Space-Force hat die Kommunikationskanäle im Iran gestört und so die Luftangriffe ermöglicht.