Charity Abend
© tobicharity

Charity-Abend

Teamchef der U17-Helden bekam von Strongman "Flügel verliehen"

10.03.26, 15:27
Teilen

Gernot Kulis konnte nicht anders als eine Wuchtel nach der anderen zu reißen. 

Schwanenstadt. Der Verein ‚Tobi4Kids‘ holte Comedian Gernot Kulis mit seinem neuen Programm "Ich  kann nicht anders" nach Schwanenstadt. Seit Wochen war das Event restlos ausverkauft
Nach der Comedyshow fand die traditionelle Tobi4Kids Charity-Verlosung statt, bei der insgesamt 6.221 Euro für die kleine Paulina (7) aus Vöcklamarkt gesammelt wurde. ORF-Star und Journalistin des Jahres Kristina Inhof moderierte den Abend gemeinsam mit Michael Grill.  

Prominente Persönlichkeiten wie ÖFB U17 Vize-Weltmeistercoach Hermann Stadler, Matthias Göth - stärkster Mann Österreichs oder Nina ’Bambi‘ Bruckner die Exfreundin vom Baumeister Richard Lugner waren als Glücksenerl im Einsatz für die gute Sache.Dabei lieferte Strongman Matthias Göth einen kleinen Stunt auf der Bühne: Er ließ mit seiner Muskelkraft den Erfolgsteamchef der U17-Helden durch die Halle fliegen.

