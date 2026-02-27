Alles zu oe24VIP
Melania Trump
© Getty

First-Lady

Historisch: Melania Trump winkt besondere Rolle

27.02.26, 08:40
Das wäre das erste Mal, dass die Ehefrau eines amtierenden US-Präsidenten eine solche Sitzung leitet 

Ungewöhnliche Rolle für Melania Trump: Die First Lady der USA soll in der kommenden Woche eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrats leiten. Die Präsidentengattin werde den Vorsitz über die Sitzung am kommenden Montag übernehmen, in der es um die "Rolle von Bildung bei der Förderung von Toleranz und Frieden in der Welt" gehen solle, erklärte ihr Büro.

Demnach ist es das erste Mal, dass die Ehefrau eines amtierenden US-Präsidenten eine solche Sitzung leitet. Melania Trump werde damit "in die Geschichte eingehen", betonte ihr Büro.

