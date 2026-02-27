Epstein: Widerwärtige Fotos in Lagerraum gefunden

Hier versteckte Jeffrey Epstein seine ekelhaften Aufnahmen vor der Polizei.

Royals, Regierungsmitglieder und Diplomaten: Das Netzwerk des US-Multimillionärs und Sexualstraftäters Jeffrey Epstein umspannte die Welt der Reichen und Mächtigen. Inmitten der immer weiter wachsenden Epstein-Files ist nun ein besonders schockierender Fund ans Licht gekommen: Ermittler haben in einem geheimen Lagerraum Hunderte verstörender Materialien entdeckt – darunter Dutzende Fotos junger Frauen, die mutmaßlich zu seinen Opfern gehören könnten.

Geheimes Versteck

Wie der Telegraph berichtet, war der Lagerraum nahe Epsteins ehemaliger Villa in Palm Beach (Florida) über Jahre hinweg ein geheimer Aufbewahrungsort für brisantes und belastendes Material. Laut Berichten fanden Ermittler dort nicht nur nackte Fotografien, pornografische Magazine, VHS-Kassetten und DVDs, die Teenager sexualisieren, sondern auch Handbücher für Sex-Sklaverei, mehrere Computer, 28 Adressbücher und Listen mit Kontaktdaten von Masseurinnen aus Florida.

Die Infografik zeigt eine Auswahl bekannter Personen, die in den Epstein-Akten genannt werden. Sie sind in die Kategorien Royals, Politik und Wirtschaft unterteilt. Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell werden als Sexualstraftäter aufgeführt. Zu den Royals zählen Andrew Mountbatten-Windsor und Mette-Marit von Norwegen. In der Politik werden unter anderem Bill Clinton, Donald Trump und Thorbjorn Jagland genannt. In der Wirtschaft erscheinen Elon Musk, Bill Gates, Richard Branson und Thomas Pritzker. Quelle: APA.

Besonders erschütternd: Auf einer 8-mm-Videokassette sollen Aufnahmen zu sehen sein, die eine Frau in Dessous und eine andere Person beim Duschen zeigen. Die unzensierten Fotos sollen größtenteils junge Frauen zeigen; die US-Behörden haben die Gesichter der Abgebildeten bislang geschwärzt veröffentlicht.

© US Department of Justice

Wurde Epstein vorab informiert?

Epstein hatte den Lagerraum offenbar bereits lange vor einer Polizeirazzia im Jahr 2005 angemietet – und zwar über eine Detektei. Laut Telegraph beauftragte er Privatdetektive, um kompromittierendes Material heimlich aus seinem Anwesen zu schaffen, bevor die Polizei dort eintraf.

© US Department of Justice

Die Ermittler vermuten seit Langem, dass Epstein über bevorstehende Durchsuchungen informiert wurde und so offenbar Beweismaterial vor ihren Augen versteckte.

Doch dies ist nur die Spitze des Eisbergs: Offenbar sollen mindestens sechs solcher Lagerräume existiert haben, die Epstein über Jahre hinweg genutzt hat, um belastende Unterlagen und Medien aus seinem Besitz fernzuhalten. Viele dieser Räume wurden von den Behörden bis heute nicht durchsucht, was die Möglichkeit nahelegt, dass noch weitere brisante Beweise verborgen sind.