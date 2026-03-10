Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere Wohnen & Immo
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Autofreier Gaisberg am 22. März
© Stadt Salzburg

Vier Mal

Autofreier Gaisberg am 22. März

10.03.26, 15:19
Teilen

Mit Steigungen von bis zu 15 % ist es eine herausfordernde Radtour. 

Salzburg. Am Sonntag, 22. März, wird der Gaisberg von 9 bis 16 Uhr wieder zur autofreien Zone. Zwischen der Abzweigung der Brauhausstraße und der Gaisbergspitze gilt ein allgemeines Fahrverbot für den motorisierten Individualverkehr. Ausgenommen sind Anrainer sowie Gäste der Betriebe mit Reservierungsbestätigung. Sicherheitsdienst und Polizei werden die Verkehrsberuhigung überwachen.

Bürgermeister-Stellvertreter und Gaisbergkoordinator Florian Kreibich freut sich über den Auftakt nächste Woche: „Mit dem autofreien Gaisberg an vier Tagen in diesem Jahr schaffen wir auch heuer wieder mehr Platz für Bewegung, Erholung und Naturerlebnis. Ob mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Bus – der Gaisberg bietet beste Voraussetzungen für einen entspannten Tag am Salzburger Hausberg.“

Zum Start am 22. März wird auch der Gaisbergbus der Linie 151 wieder verstärkt unterwegs sein. Damit Besucher bequem und klimafreundlich auf den Gaisberg gelangen, fährt der Bus an diesem Tag im 22-Minuten-Takt. Zum Einsatz kommen Elektrobusse.

Die Termine für 2026 stehen bereits fest:

22.03.202603.05.202616.08.202626.10.2026

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen