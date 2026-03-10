Autofreier Gaisberg am 22. März

Mit Steigungen von bis zu 15 % ist es eine herausfordernde Radtour.

Salzburg. Am Sonntag, 22. März, wird der Gaisberg von 9 bis 16 Uhr wieder zur autofreien Zone. Zwischen der Abzweigung der Brauhausstraße und der Gaisbergspitze gilt ein allgemeines Fahrverbot für den motorisierten Individualverkehr. Ausgenommen sind Anrainer sowie Gäste der Betriebe mit Reservierungsbestätigung. Sicherheitsdienst und Polizei werden die Verkehrsberuhigung überwachen.

Bürgermeister-Stellvertreter und Gaisbergkoordinator Florian Kreibich freut sich über den Auftakt nächste Woche: „Mit dem autofreien Gaisberg an vier Tagen in diesem Jahr schaffen wir auch heuer wieder mehr Platz für Bewegung, Erholung und Naturerlebnis. Ob mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Bus – der Gaisberg bietet beste Voraussetzungen für einen entspannten Tag am Salzburger Hausberg.“

Zum Start am 22. März wird auch der Gaisbergbus der Linie 151 wieder verstärkt unterwegs sein. Damit Besucher bequem und klimafreundlich auf den Gaisberg gelangen, fährt der Bus an diesem Tag im 22-Minuten-Takt. Zum Einsatz kommen Elektrobusse.

Die Termine für 2026 stehen bereits fest:

22.03.202603.05.202616.08.202626.10.2026