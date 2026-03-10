Alles zu oe24VIP
Digitaluni besteht erst seit 2022.
IT:U dagegen

Fusionierungsidee von Digital-Uni und JKU: Bund sieht Einsparungspotenzial

10.03.26, 14:04
In der "Hochschulstrategie 2040" könnten Zusammenlegungen forciert werden. 

Linz. Erst kürzlich gegründet wird jetzt die Idee laut, die IT:U in die benachbarte Linzer Johannes Kepler Universität zu integrieren. Diese Fusionierungsidee kommt von einem Expertengremium, das die Bundesregierung in strategischen Hochschulfragen berät. Die Experten argumentieren, dass Österreich viele kleine Hochschulen habe, die im internationalen Wettbewerb schwerer wahrgenommen würden und vergleichsweise hohe Fixkosten hätten. 

Als Beispiel nennt das Papier die 2022 gegründete IT:U in Linz. Sie könnte sich stärker mit der Johannes Kepler Universität verschränken, etwa mit dem Linz Institute of Technology (LIT). Denkbar wäre in solchen Modellen etwa eine organisatorische Eingliederung, ähnlich wie bei der Medizinischen Fakultät der JKU. In diesem Fall würde die Digitaluniversität ihre Eigenständigkeit verlieren.

Die IT:U kann diesen Überlegungen nichts abgewinnen. Eine Eingliederung in bestehende Universitätsstrukturen würde den Auftrag der Universität „ad absurdum führen“, hieß es auf orf.at-Anfrage. Das Land Oberösterreich stellt sich klar hinter eine eigenständige Digitaluniversität.

