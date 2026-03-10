Alles zu oe24VIP
FELIX Wirtshausfestival mit Hütten-Gourmettouren
Traunsee-Almtal

FELIX Wirtshausfestival mit Hütten-Gourmettouren

10.03.26, 11:14
Wirtshauskultur stärkt Oberösterreich als Destination für Genussreisende. 

. Von 19. März bis 31. Mai 2026 wird die Region Traunsee-Almtal bereits zum siebten Mal die Bühne für das FELIX Wirtshausfestival sein. „Diese Veranstaltungsreihe stellt die für ganz Oberösterreich typische Wirtshauskultur in den Mittelpunkt und zeigt eindrucksvoll unsere regional verwurzelte Gastfreundschaft und Genusskultur. Damit ist FELIX auch ein Vorreiter und Kompass für viele kulinarische Initiativen, die in ganz Oberösterreich die echte, authentische Küche und ihre kreativen Interpretationen auf die Bühne heben“, sagt Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP). „Die Angebote und Spitzenleistungen der heimischen Gastronomen und Genusshandwerker sind eine unverzichtbare Säule in unserer Strategie, Gäste ganzjährig und unabhängig von touristischen Saisonen für Oberösterreich als Urlaubsziel zu begeistern“, so Achleitner. 

Folgende Genussland-Partnerbetriebe sind beim FELIX Wirtshausfestival dabei:
• Traunsee Fisch & Pasta
• Restaurant Zum goldenen Hirschen
• Jo´s Restaurant & Partyservice
• Hotel Post am See mit Poststube 1327 & Belétage
• Florianistubn
• Landhotel Grünberg am See (Fam. Pernkopf)
• Brauerei Schloss Eggenberg

Risa und Yumi, zwei Köchinnen aus Japan, werden ihre kulinarische Heimat auf die Kranabethhütte am Feuerkogel bringen. Vier-Hauben-Köchin Theresa Palmetzhofer aus dem Mostviertel zeigt im Wirtshaus Poststube 1327 wie zeitgemäße Wirtshausküche heute klingen kann. Bereits zum sechsten Mal ist Nussbaumer Kaffee, geführt von Marlene Drack, in Gmunden Teil des Wirtshausfestivals. 

Weitere Highlights im Programm des FELIX Wirtshausfestival 2026: Bei Kochkursen (für Erwachsene und Kinder), Genusswanderungen, Hütten-Gourmettouren und auf Traunsee-Kreuzfahrten kommt man der Region kulinarisch ganz nahe.

