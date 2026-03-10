Land NÖ stärkt kommunale Jugendarbeit

In der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung wurden dem Verein „Jugend:info NÖ“ für das Projekt „Jugend:Gemeinde:Service“ Mittel der Jugendförderung des Landes NÖ in Höhe von 140.000 Euro bewilligt.

"Das Jugend:Gemeinde:Service der Jugend:info NÖ hat sich in den vergangenen Jahren als wegweisende Beratungsleistung zur Stärkung der kommunalen Jugendarbeit entwickelt. Jede niederösterreichische Gemeinde kann dieses kostenlose Angebot in Anspruch nehmen und in zahlreichen Gemeinden Niederösterreichs konnten Ideen und Projekte begleitet oder bestehende Probleme gelöst werden“, zeigt sich Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) erfreut.

Das Service ist speziell auf die Anforderungen und Bedürfnisse von Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte zugeschnitten. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessensgruppen wie Jugendlichen, Bürgermeisterinnen bzw. Bürgermeistern, Anrainerinnen bzw. Anrainern, Vereinen und Eltern werden dabei maßgeschneiderte Konzepte entwickelt, die die lokalen Gegebenheiten berücksichtigen. Die Jugendgemeindeberaterinnen und Jugendgemeindeberater der Jugend:info NÖ stehen dabei unterstützend zur Seite und begleiten die Gemeinden – je nach Bedarf und Wunsch – vor, während und auch nach der Umsetzung ihrer Vorhaben. Partizipation in Form von umfangreicher Beteiligung von jungen Menschen ist dabei das Leitmotiv.

"Die Herausforderungen und Bedürfnisse der Jugendlichen variieren von Gemeinde zu Gemeinde. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die wirklichen Bedürfnisse zu erkennen und gezielt dort Unterstützung zu geben, wo sie benötigt wird, damit die handelnden Personen auch eigenständig handeln können. Aus diesem Grund bietet das Jugend:Gemeinde:Service verschiedene Pakete an“, hebt Teschl-Hofmeister die Wichtigkeit des Jugend:Gemeinde:Service hervor.