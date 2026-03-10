Kaisers Büroleiter wird Bezirkshauptmann

Bernhard Turni, der bisherige Büroleiter von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), wird neuer Bezirkshauptmann von Feldkirchen.

Das gab Kaiser am Dienstag nach einer Sitzung der Kärntner Landesregierung bekannt. Turni wird mit Wirksamkeit vom 1. Mai 2026 für fünf Jahre bestellt.

Insgesamt seien sechs Bewerbungen eingegangen, sagte Kaiser und thematisierte auch, dass es wohl "zu Gesprächen führen" werde, wenn sein Büroleiter zum Zug kommt. Konkret erwartet er Kritik der Opposition. Aber: "Ein Objektivierungsverfahren ist fair abgelaufen." Von allen drei Bewertenden habe Turni die Höchstbewertung bekommen und wurde an die erste Stelle gereiht. Die Entscheidung sei "letztendlich auch mit Blick in die Zukunft" getroffen worden.

Wie erwartet folgte die Kritik der Opposition auf dem Fuß: "Peter Kaiser hat vor seinem Abgang noch schnell seinen Büroleiter versorgt und zeigt, was die SPÖ am besten kann: die besten Posten unter sich verteilen", sagte FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer. Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer meinte, gerade bei so wichtigen Funktionen müsse "jeder Anschein einer politischen Versorgung vermieden werden. Wenn ausgerechnet der engste Mitarbeiter des Landeshauptmannes diesen Posten erhält, bleibt unweigerlich ein schaler Beigeschmack." Und eine Postenbesetzung "von Freunderl zu Freunderl" ortete Grüne-Landessprecherin Olga Voglauer: "In Zeiten, in denen Fachkompetenz zählt, dürfen Verwaltungspositionen nicht als Belohnung verteilt werden."