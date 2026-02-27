Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 52.10 aktien up +1.17% Andritz AG 73.80 aktien up +0.07% BAWAG Group AG 133.80 aktien down -1.33% CA Immobilien Anlagen AG 26.340 aktien up +1.31% CPI Europe AG 16.110 aktien down -0.37% DO & CO Aktiengesellschaft 217.00 aktien down -1.36% EVN AG 29.400 aktien up +1.38% Erste Group Bank AG 102.20 aktien down -1.35% Lenzing AG 24.350 aktien down -1.42% OMV AG 55.45 aktien up +0.27% Oesterreichische Post AG 34.650 aktien down -0.43% PORR AG 39.150 aktien down -0.38% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.240 aktien down -1.35% SBO AG 36.000 aktien down -2.04% STRABAG SE 95.20 aktien up +0.53% UNIQA Insurance Group AG 16.720 aktien down -0.48% VERBUND AG Kat. A 59.55 aktien up +0.93% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.00 aktien down -0.9% Wienerberger AG 27.700 aktien up +0.58% voestalpine AG 48.700 aktien down -0.37%
  1. oe24.at
  2. Business
Nächster Preis-Schock: DAS wird im März teurer
© Gettyimages

Wieder Erhöhung

Nächster Preis-Schock: DAS wird im März teurer

27.02.26, 09:50 | Aktualisiert: 27.02.26, 12:29
Teilen

Diese Produkte werden im neuen Monat schon wieder teurer.

Rauchen wird schon wieder teurer. Der Grund ist die Anhebung der Tabaksteuer, das Finanzministerium erhofft sich heuer 100 Mio. Euro zusätzlich. Nachdem Marlboro und Co. die Preise bereits im Februar anhoben, ziehen nun weitere Anbieter nach. Betroffen sind dieses Mal kleinere Marken wie

  • Sobranie
  • Montecristo Edmundo
  • TOB GmbH & Co KG
  • Rauch Tabak KG und
  • House of smoke Gunz GmbH.

Die Packungen werden zwischen 10 und 40 Cent teurer.

Ein kleiner Lichtblick zeichnet sich jedoch für Camel-Raucher ab: So sollen einzelne Packungen im März um 10 Cent günstiger werden. Die Freude darüber dürfte allerdings nicht lange anhalten. Schon im April rollt die nächste Preiserhöhung an: Mit dem neuen Tabakmonopol verteuern sich dann auch E-Zigaretten und Nikotinbeutel deutlich.

Rauche wird wieder teurer
© Getty

2025 deutlich mehr Steuereinnahmen

Im Vorjahr legten die Einnahmen aus der Tabaksteuer im Vergleich zum Jahr 2024 um rund 50 Mio. Euro auf 2,18 Mrd. Euro zu. Inklusive Mehrwertsteuer wurden rund 2,9 Mrd. Euro eingenommen. Verkauft wurden jedoch weniger Zigaretten. Das Volumen sank um 4,3 Prozent auf 10,7 Mrd. Stück. Eine Packung Zigaretten kostete 2025 im gewichteten Durchschnitt 6,25 Euro, nach 5,96 Euro im Jahr 2024. Der Steueranteil lag bei 76 Prozent.

Insgesamt wurden in Österreich 12,3 Milliarden Zigaretten geraucht, darunter fielen auch solche, die nicht in Österreich versteuert wurden. Der Anteil der geschmuggelten Zigaretten wird auf 13 Prozent geschätzt, das waren rund 1,6 Mrd. Stück.

Tabakmonopol wird ausgeweitet

Heuer wird nicht nur die Tabaksteuer erhöht, es wird auch das Tabakmonopol ausgeweitet. Die Steuer wird außerdem auf "tabakverwandte Produkte" wie Nikotinbeutel und E-Liquids für E-Zigaretten angewandt. Ab April fallen diese beiden Produkte unter das Tabakmonopol. Für CBD-Shops gibt es eine Übergangsfrist bis Ende 2028. Danach fallen Cannabis-Waren mit niedrigem THC-Gehalt unter das Tabakmonopol und dürfen nur in Tabaktrafiken verkauft werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen