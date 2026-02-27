Nächster Preis-Schock: DAS wird im März teurer

Diese Produkte werden im neuen Monat schon wieder teurer.

Rauchen wird schon wieder teurer. Der Grund ist die Anhebung der Tabaksteuer, das Finanzministerium erhofft sich heuer 100 Mio. Euro zusätzlich. Nachdem Marlboro und Co. die Preise bereits im Februar anhoben, ziehen nun weitere Anbieter nach. Betroffen sind dieses Mal kleinere Marken wie

Sobranie

Montecristo Edmundo

TOB GmbH & Co KG

Rauch Tabak KG und

House of smoke Gunz GmbH.

Die Packungen werden zwischen 10 und 40 Cent teurer.

Ein kleiner Lichtblick zeichnet sich jedoch für Camel-Raucher ab: So sollen einzelne Packungen im März um 10 Cent günstiger werden. Die Freude darüber dürfte allerdings nicht lange anhalten. Schon im April rollt die nächste Preiserhöhung an: Mit dem neuen Tabakmonopol verteuern sich dann auch E-Zigaretten und Nikotinbeutel deutlich.

2025 deutlich mehr Steuereinnahmen

Im Vorjahr legten die Einnahmen aus der Tabaksteuer im Vergleich zum Jahr 2024 um rund 50 Mio. Euro auf 2,18 Mrd. Euro zu. Inklusive Mehrwertsteuer wurden rund 2,9 Mrd. Euro eingenommen. Verkauft wurden jedoch weniger Zigaretten. Das Volumen sank um 4,3 Prozent auf 10,7 Mrd. Stück. Eine Packung Zigaretten kostete 2025 im gewichteten Durchschnitt 6,25 Euro, nach 5,96 Euro im Jahr 2024. Der Steueranteil lag bei 76 Prozent.

Insgesamt wurden in Österreich 12,3 Milliarden Zigaretten geraucht, darunter fielen auch solche, die nicht in Österreich versteuert wurden. Der Anteil der geschmuggelten Zigaretten wird auf 13 Prozent geschätzt, das waren rund 1,6 Mrd. Stück.

Tabakmonopol wird ausgeweitet

Heuer wird nicht nur die Tabaksteuer erhöht, es wird auch das Tabakmonopol ausgeweitet. Die Steuer wird außerdem auf "tabakverwandte Produkte" wie Nikotinbeutel und E-Liquids für E-Zigaretten angewandt. Ab April fallen diese beiden Produkte unter das Tabakmonopol. Für CBD-Shops gibt es eine Übergangsfrist bis Ende 2028. Danach fallen Cannabis-Waren mit niedrigem THC-Gehalt unter das Tabakmonopol und dürfen nur in Tabaktrafiken verkauft werden.