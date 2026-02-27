Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Business
Stellenabbau bei KTM.

Refinanzierung

KTM krallt sich Kredit über 550 Mio. Euro

27.02.26, 08:33
Jetzt unter indischer Kontrolle erhält KTM einen hohen Bankenkredit. Damit wird Darlehen für Sanierungsfinanzierung refinanziert.

Der Motorradhersteller KTM hat sich bei einem Bankenkonsortium einen Kredit in Höhe von 550 Mio. Euro geholt, teilte die Mutter Bajaj Mobility am Donnerstagabend mit. Mit dem Darlehen sei die Refinanzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Bajaj Auto International Holdings Mittel gesichert. KTM hatte im Zuge der Insolvenz und zur Bedienung der Sanierungsplanquote 450 Mio. Euro von Bajaj Auto bekommen.

Unbesichtert, Laufzeit 5 Jahre, knapp 5% Zinsen

Der Kredit bei dem Bankenkonsortium sei unbesichert, habe eine Laufzeit von fünf Jahren und sei im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich verzinst. Mit Abschluss des Kreditvertrages seien die Refinanzierungsmaßnahmen der KTM abgeschlossen.

