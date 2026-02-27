SPAR reduziert Zucker: 5.300 Tonnen weniger in SPAR-Markenprodukten

Spar Österreich treibt die Zuckerreduktion konsequent voran: Seit Start der Initiative wurden rund 5.300 Tonnen Zucker in über 380 Spar-Markenprodukten eingespart. Damit setzt der Lebensmittelhändler ein starkes Zeichen gegen den hohen Zuckerkonsum in Österreich und für bewussteren Genuss.

© Spar wearegiving

In Österreich liegt der durchschnittliche, tägliche Zuckerkonsum laut Statistik Austria mit 78 Gramm pro Person nach wie vor über der Empfehlung der WHO mit maximal 50 Gramm. Umso wichtiger, dass Unternehmen wie SPAR die Zuckerreduktion konsequent weiterverfolgen. Rund 5.300 Tonnen an Zucker konnte der Lebensmittelhändler seit Start der Initiative bereits bei den SPAR-Markenprodukten einsparen. Neueste Studienergebnisse zeigen – weniger Süße spielt in der Ernährung eine wesentliche Rolle:

• Fast jeder zweite Österreicher beabsichtigt, ihren derzeitigen Zuckerkonsum zu reduzieren.

• 78 Prozent der Befragten glaubt fälschlicherweise, dass ihr durchschnittlicher Zuckerkonsum pro Tag innerhalb der WHO-Empfehlung liegt. Nur 22 Prozent schätzen den Wert mit über 51 Gramm pro Tag richtig ein.

Markus Kaser, stv. Vorstandsvorsitzender SPAR © Spar/Eva trifft

Spar verfolgt eine klare Linie bei der Zuckerreduktion der SPAR-Markenprodukte, wie Markus Kaser, Stv. Vorstandsvorsitzender von Spar, verdeutlicht: „Weniger Zucker bedeutet für uns mehr Qualität und mehr echter Genuss bei unseren Spar-Markenprodukten. Wir fokussieren uns bei den Rezepturen für unsere Spar-Markenprodukte auf den echten, unverfälschten Geschmack, ohne dabei auf Zuckeraustauschstoffe oder künstliche Süßungsmittel zu setzen.“

Bereits vor neun Jahren startete der Supermarkt die Zuckerreduktionsoffensive und überarbeitet die Rezepturen bestehender Produkte schrittweise hinsichtlich des Zuckergehalts. Bis Ende 2025 wurden so rund 5.300 Tonnen Zucker in über 380 SPAR-Markenprodukten eingespart. Besonders zukunftsweisend sind Neuentwicklungen, bei denen bereits von Anfang an auf zugesetzten Zucker verzichtet wird.

Trend zur Zuckerreduktion wächst

48 Prozent der Österreicher beabsichtigen, ihren derzeitigen Zuckerkonsum zu reduzieren, wie eine aktuelle Befragung im Jänner 2026 von Marketagent im Auftrag von SPAR zeigt. Davon geben fast 77 Prozent der Befragten als Maßnahme an, weniger zuckerhaltige Produkte zu verzehren. 37 Prozent möchten generell beim Kochen und Backen die Zuckermenge reduzieren.

Österreich is(s)t süß – aber immer weniger

Trotz wachsendem Bewusstsein liegt der Zuckerkonsum der Österreicher mit rund 78 Gramm Zucker pro Kopf und Tag im Jahr 2023/24 weiterhin deutlich über den WHO-Empfehlungen von 25 bis maximal 50 Gramm5. Doch die Richtung stimmt: Der Konsum sinkt langsam, auch wenn die Selbsteinschätzung der Österreicher des eigenen Zuckerkonsums laut Umfrage abweicht: So geben 78 Prozent der Befragten an, dass sich ihr durchschnittlicher Zuckerkonsum pro Tag innerhalb der WHO-Empfehlung liegt. 22 Prozent hingegen schätzen den eigenen Wert mit täglich über 51 Gramm Zucker richtig ein.

Spar unterstützt den Wandel gemeinsam mit rund 50 Partnern im Rahmen der zucker-raus-initiative, der Allianz gegen zu viel Zucker, mit dem Fokus einer gezielten Information der Konsumten über die Folgen eines langfristig zu hohen Zuckerkonsums.