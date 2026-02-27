Deutsche-Bahn-Beben: Finanzchefin muss nach nur 3 Monaten gehen

CFO hat zuvor den Betriebsrat gegen sich aufgebracht

Die Deutsche Bahn trennt sich nach einem Medienbericht nach nur drei Monaten von ihrer Finanzvorständin Karin Dohm. Der Aufsichtsrat solle die Abberufung in drei Wochen beschließen, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" vorab am Donnerstag unter Berufung auf Aufsichtsratskreise. Die Bahn wollte sich dem Bericht zufolge nicht zu der Personalie äußern.

Dohm hatte nach dem Bericht den Konzernbetriebsrat gegen sich aufgebracht, als sie im Dezember ohne vorherige Absprache mit den Interessenvertretern eine Gesellschafterweisung zur Aufspaltung der Bahn-Tochter DB Services unterzeichnete. Die Konzernbetriebsratsvorsitzende Heike Moll kritisierte dies scharf und sprach von einem Fehlstart. Dohm war zum 1. Dezember zur Deutschen Bahn gewechselt, nachdem sie zuvor als Finanzchefin bei der Baumarktkette Hornbach gearbeitet hatte.