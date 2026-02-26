Alles zu oe24VIP
KI Künstliche Intelligenz
Dell

Computer-Riese mit Rekord-Gewinn dank KI

26.02.26, 23:34
Der Bedarf an KI-Rechnern beschert Dell Umsatz- und Gewinnrekorde.  

Zudem legte der Computerhersteller am Donnerstag einen überraschend optimistischen Ausblick vor. "Wir haben im Geschäftsjahr 2025/2026 Aufträge für KI-optimierte Server im Volumen von 64 Milliarden Dollar verbucht und starten mit einem Rekordauftragsbestand von 43 Milliarden Dollar in das neue Geschäftsjahr", so der für das Tagesgeschäft verantwortliche Chef Jeff Clarke. Dell-Aktien stiegen um sechs Prozent.

Der US-Konzern peilt für 2026/2027 Erlöse von 138 bis 142 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 12,90 Dollar je Aktie an. Das Geschäft mit Servern werde sich voraussichtlich auf etwa 50 Milliarden Dollar verdoppeln. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 113,5 Milliarden Dollar und der bereinigte Gewinn um 27 Prozent auf 10,30 Dollar je Aktie.

Das PC-Geschäft wuchs dagegen mit einem Plus von fünf Prozent unterdurchschnittlich. Hier dämpfen die steigenden Preise für Speicherchips die Nachfrage. Wegen des Baubooms bei Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) sind diese Halbleiter knapp. Da eine Entspannung der Lage vorerst nicht in Sicht ist, wird der Absatz von Desktops und Laptops einer Prognose der Beratungsfirma Gartner zufolge 2026 um rund zehn Prozent zurückgehen.

