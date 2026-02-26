Droht nächstes Medien-Beben?

Fonds für Transformations-Förderung ist leer.

Jährlich fließen 2,7 Milliarden Euro an Werbegeldern aus Österreich an große US-Techkonzerne. 5% davon streift der Finanzminister über die sogenannte Digitalsteuer wieder ein – im Vorjahr waren das bereits mehr als 130 Millionen Euro! Einen Bruchteil davon bekommen die österreichischen Medien über die digitale Transformationsförderung zurück.

Dass diese Förderung in den vergangenen Jahren ein großer Erfolg war, zeigt nun eine aktuelle Studie der RTR.

Hunderte Projekte wurden erfolgreich umgesetzt.

91% der Unternehmen sehen einen direkten Zusammenhang zwischen den geförderten Projekten und steigenden Nutzungszahlen.

Arbeitsplätze wackeln in Medienbranche

Nun ist der 134-Millionen-Euro-Topf bereits fast vollständig ausgeschöpft. Wird die Transformationsförderung von der Regierung nicht aufgestockt und verlängert, droht schon im kommenden Jahr ein Medien-Beben. Dann wackeln hunderte Arbeitsplätze in der Medienbranche …

Wolfgang Struber ist RTR-Chef © APA / Hans Punz

Die Studie zu den positiven Auswirkungen der Transformations-Förderung kann auf hier abgerufen werden.

Seit 2022 bis einschließlich 2026 erhielten insgesamt 764 Projekte Förderzusagen. So wurden 456 Projekte zur „Digitalen Transformation“ unterstützt, 100 Projekte entfallen auf den Förderbereich „Digital-Journalismus“ und 28 Projekte behandelten die Themen „Jugendschutz und Barrierefreiheit“. 180 Projekte erhielten „Anreizförderungen“, die als Vorauszahlung für konkret dargelegte Projekte gewährt werden.