Tourismus jubelt: Wintersaison auf Rekordkurs

Zur Halbzeit der Wintersaison von November bis Jänner sind mit 36,11 Mio. Nächtigungen um 5,6 Prozent mehr Übernachtungen erfolgt als im Vergleichszeitraum ein Jahr davor.

Nur im Jänner gab es laut den vorläufigen Zahlen der Statistik Austria, die am Freitag veröffentlicht wurden, 16,43 Mio. Nächtigungen (plus 2,7 Prozent). Sowohl der Jänner- als auch der Dreimonatswert sind den Angaben zufolge der höchste seit Beginn der elektronischen Erfassung im Jahr 1974.

Die Anstiege lassen sich vor allem auf Gäste aus dem Ausland zurückführen, die Zahl stieg von November bis Jänner um 6,7 Prozent auf 28,18 Millionen. Auch die Nächtigungszahl von Gästen aus Österreich wuchs um exakt 2 Prozent auf 7,94 Millionen, so die Statistikbehörde.

Der allergrößte Herkunftsmarkt blieb mit riesigem Abstand Deutschland (13,22 Mio.; plus 3,6 Prozent). Dahinter folgten die Niederlande mit einem besonders großen Plus (2,98 Mio.; plus 11,2 Prozent), das Vereinigte Königreich (1,03 Mio.; plus 5 Prozent) sowie Tschechien (0,94 Mio.; plus 9,6 Prozent).