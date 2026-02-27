Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 52.30 aktien up +1.55% Andritz AG 73.80 aktien up +0.07% BAWAG Group AG 135.10 aktien down -0.37% CA Immobilien Anlagen AG 26.060 aktien up +0.23% CPI Europe AG 16.060 aktien down -0.68% DO & CO Aktiengesellschaft 220.50 aktien up +0.23% EVN AG 29.150 aktien up +0.52% Erste Group Bank AG 102.80 aktien down -0.77% Lenzing AG 24.750 aktien up +0.2% OMV AG 55.35 aktien up +0.09% Oesterreichische Post AG 34.800 aktien equal +0% PORR AG 39.150 aktien down -0.38% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.640 aktien down -0.42% SBO AG 36.600 aktien down -0.41% STRABAG SE 94.80 aktien up +0.11% UNIQA Insurance Group AG 16.740 aktien down -0.36% VERBUND AG Kat. A 58.65 aktien down -0.59% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.20 aktien down -0.6% Wienerberger AG 27.680 aktien up +0.51% voestalpine AG 48.600 aktien down -0.57%
  1. oe24.at
  2. Business
Tourismus jubelt: Wintersaison auf Rekordkurs
© Getty

Mehr Gäste

Tourismus jubelt: Wintersaison auf Rekordkurs

27.02.26, 09:42
Teilen

Zur Halbzeit der Wintersaison von November bis Jänner sind mit 36,11 Mio. Nächtigungen um 5,6 Prozent mehr Übernachtungen erfolgt als im Vergleichszeitraum ein Jahr davor.  

Nur im Jänner gab es laut den vorläufigen Zahlen der Statistik Austria, die am Freitag veröffentlicht wurden, 16,43 Mio. Nächtigungen (plus 2,7 Prozent). Sowohl der Jänner- als auch der Dreimonatswert sind den Angaben zufolge der höchste seit Beginn der elektronischen Erfassung im Jahr 1974.

Die Anstiege lassen sich vor allem auf Gäste aus dem Ausland zurückführen, die Zahl stieg von November bis Jänner um 6,7 Prozent auf 28,18 Millionen. Auch die Nächtigungszahl von Gästen aus Österreich wuchs um exakt 2 Prozent auf 7,94 Millionen, so die Statistikbehörde.

Der allergrößte Herkunftsmarkt blieb mit riesigem Abstand Deutschland (13,22 Mio.; plus 3,6 Prozent). Dahinter folgten die Niederlande mit einem besonders großen Plus (2,98 Mio.; plus 11,2 Prozent), das Vereinigte Königreich (1,03 Mio.; plus 5 Prozent) sowie Tschechien (0,94 Mio.; plus 9,6 Prozent).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen