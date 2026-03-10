Das Auhof Center feiert heuer seinen 30. Geburtstag mit einem bunten Frühlingsprogramm. Highlight ist eine große Modenschau am Samstag mit Martina Reuter und Gerda Rogers. Für den passenden Sound sorgt Rapper Samiko, ein Überlebender des Amoklaufs an der Grazer Schule im letzten Jahr.

Um 11 und 13 Uhr präsentiert Styleexpertin Martina Reuter gemeinsam mit Star-Astrologin Gerda Rogers die Frühsommer-Trends 2026. Personal Trainer Vladi Pavlic zeigt die neuesten Looks der Männermode. Neben professionellen Models betreten auch modebegeisterte Kundinnen den Laufsteg. Sie präsentieren aktuelle Outfits aus den Shops des Centers und sorgen für eine lockere, publikumsnahe Show.

Martina Reuter mit Gerda Rogers. © David Groschl

Das Publikum darf sich außerdem auf attraktive Gewinne freuen. Zu den Höhepunkten zählt ein exklusives Private-Shopping-Erlebnis mit Reuter und Rogers.

Rapper Samiko live im Auhof Center

Für den musikalischen Rahmen sorgt Nachwuchsrapper Samiko. Der junge Künstler überlebte im vergangenen Jahr den Amoklauf an einer Grazer Schule, bei dem elf Menschen ihr Leben verloren. Er wurde damals schwer verletzt. Heute verarbeitet er seine Erfahrungen in seiner Musik. Seine Songs erzählen von Angst, Hoffnung und seinem Weg zurück auf die Bühne.

Schon seit vier Jahren schreibt Samiko Raptexte. © samiko.official

"Wir sind stolz, diesen starken, mutigen und bewundernswerten jungen Mann auf seinem Weg unterstützen zu dürfen und gemeinsam mit ihm ein Zeichen für Hoffnung, Stärke und Zusammenhalt zu setzen", betont der Eigentümer des Auhof Centers, Peter Schaider.

Musikalisch wird es dann noch einmal von 16 bis 18 Uhr, wenn die talentierte Jugend des Sacré Coeur Pressbaum die Bühne erobert und mit Chor und Theatergruppe ihr beeindruckendes Können zeigt.

Wenn Mode und Gesundheit zusammenkommen

Damit die fesche Mode auch passt, lädt Martina Reuter in Kooperation mit der Buchhandlung MORAWA bereits am 11. März, um 17 Uhr, zur Präsentation ihres neuen Buches "KILO FREI". Durch den Abend führt Publikumsliebling Eva Pölzl.