Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
"Gefahr aus dem Burgenland": NÖ Straßendienst nimmt Kampf auf
© APA/Jens Büttner

Asbestbedrohung

"Gefahr aus dem Burgenland": NÖ Straßendienst nimmt Kampf auf

10.03.26, 10:50
Teilen

In aus dem Burgenland nach Niederösterreich geliefertem Streusplitt sind Asbestfasern gefunden worden. Nun wird das Material "umgehend eingekehrt und fachgerecht entsorgt", beteuert der NÖ Sraßendienst.

"Die Sicherheit der Bevölkerung hat für uns oberste Priorität. Wir setzen gemeinsam mit den Behörden auf eine vorsorgliche Lösung und entfernen den betroffenen Streusplitt", betonte Rainer Irschik, stellvertretender NÖ Straßenbaudirektor. 

Die Gefahr aus dem Burgenland

Mögliche Asbestbelastung: NÖ Straßendienst veranlasst Untersuchung

Konkret wurden in Proben von Streusplitt aus dem Steinbruch Pilgersdorf (Bezirk Oberpullendorf) Anteile von Asbestfasern im Gesteinsmaterial festgestellt. Die Nasskehrarbeiten des niederösterreichischen Straßendienstes im Gebiet der Straßenmeisterei Aspang (Bezirk Neunkirchen) wurden am Montag gestartet. Von den betroffenen Steinbrüchen werde vorerst kein Streusplitt mehr bezogen, hieß es. Der NÖ Straßendienst "steht mit den betroffenen Lieferanten in Kontakt und setzt alles daran, um das Land Niederösterreich in dieser Angelegenheit schadlos zu halten", wurde betont.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen