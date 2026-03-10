Favoriten stellt 27 Millionen Euro für Kinder und Jugendliche bereit

Seit Anfang März informiert ein neuer Budgetfolder darüber, wofür das Steuergeld der Favoritnerinnen und Favoritner auf Bezirksebene ausgegeben wird. Mehr als die Hälfte der veranschlagten 45,7 Millionen Euro sind für Einrichtungen und Angebote für junge Menschen vorgesehen.

60 Prozent des Budgets werden für Kinder und Jugendliche ausgegeben. "Trotz angespannter Budget-Situation ist eines klar. Bei den Kindern und Jugendlichen wird nicht gespart! Denn sie sind unsere Zukunft und brauchen die beste Unterstützung", betont Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ).

Konkret sind für Kindergärten rund 1,7 Millionen Euro vorgesehen. Für Park- und Gartenanlagen sowie Spielplätze stehen etwa 5,2 Millionen Euro bereit. Den größten Anteil macht der Bereich der allgemeinbildenden Pflichtschulen aus. Dafür sind rund 17,7 Millionen Euro eingeplant.

Bezirksvorsteher Marcus Franz: "Favoritner Budgetfolderzeigt, wofür Bezirk Geld ausgibt!"

Weitere 2,8 Millionen Euro sind für die kulturelle Jugendbetreuung vorgesehen. Für die Musikschulen stehen rund 29.000 Euro zur Verfügung. Insgesamt investiert der Bezirk damit etwa 27,5 Millionen Euro in Einrichtungen und Angebote für Kinder und Jugendliche.

Kulturbudget wird erhöht

Ebenfalls nicht gespart wird bei älteren Menschen. Die Förderung der Pensionistenklubs steigt von 579.700 auf 624.000 Euro. Damit will der Bezirk bestehende Angebote stärken. Zusätzlich erhöht der Bezirk das Kulturbudget. Es steigt von 490.000 auf 540.000 Euro. Dadurch sollen kulturelle Initiativen und Veranstaltungen im Bezirk unterstützt werden.

Der Budgetfolder liegt kostenlos in der Bezirksvorstehung Favoriten am Keplerplatz 5 im ersten Stock auf. Zusätzlich steht die Broschüre barrierefrei im Internet zum Download bereit.