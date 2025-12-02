Favoriten wird bei der Polizei-Zuteilung systematisch benachteiligt, kritisiert Bezirksvorsteher Marcus Franz. Trotz wiederholter Appelle bleibe die Unterstützung aus dem Innenministerium aus.

Favoriten bekommt deutlich weniger Polizei zugeteilt als es der Größe des Bezirks und dem Image als "Problembezirk" entspricht. Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) sieht die Verantwortung dafür beim Innenministerium. Er beruft sich auf eine Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), die eine massive Schieflage belegt. Favoriten zählt 223.190 Einwohner, hat aber nur 319 Planstellen. Tatsächlich sind 296 Polizisten im Einsatz.

Markus Franz kritisiert die Diskriminierung von Favoriten in punkto Versorgung mit Polizei-Planstellen. © Harald Schuster

Zahlen zeigen eklatante Schieflage

Im Vergleich dazu steht die Innere Stadt deutlich besser da. Dort kommen auf 100.000 Einwohner 2.177 Polizisten. In Favoriten sind es lediglich 145. Würde man den Zuteilungs-Schlüssel wie die Innenstadt erhalten, so müssten in Favoriten 4.795 Polizisten auf der Straße stehen. Auch In der Josefstadt - das Polizeikommando ist dort für die Bezirke 7, 8, und 9 verantwortlich - zeigt sich deutlich, wie unausgewogen die Verteilung ist. Die Bezirke zählen 97.236 Einwohner, verfügen aber über 393 Planstellen.

Marcus Franz kritisiert seit Jahren, dass diese Ungleichbehandlung einfach ignoriert werde. "Wir können den Regelbetrieb nur mit Überstunden aufrecht erhalten", so Franz. Tatsächlich liegt Favoriten mit 397 Überstunden pro Kopf an der Spitze aller Bezirke.

Showpatrouillen statt dauerhafter Präsenz

Das Innenministerium verweist auf mobile Bereitschaftseinheiten. Für Franz reicht das nicht aus. „Das sind nur kurzfristige Maßnahmen, wenn etwas passiert ist. Dann wird kurz patrouilliert und danach liest man nichts mehr davon“, sagt Franz. Für den Alltag in Favoriten ändere das nichts.

Auch politisch sieht Franz fragwürdige Entwicklungen. "Einige Bezirke, in denen Bezirksvorsteher derselben Partei wie der Innenminister tätig waren, haben viel mehr Personal erhalten – obwohl sie weniger Einwohner haben", so Franz.

"Die Leute wollen sichtbare Polizei“

Die Präsenz auf der Straße sei ebenfalls ein wichtiger Punkt. "Die Menschen wollen sichtbare Polizei im öffentlichen Raum. Verdeckte Ermittler helfen nicht, wenn sich die Leute unsicher fühlen", betont der Bezirkschef. Dass immer wieder neue Versprechen gemacht würden, aber keine zusätzlichen Kräfte kämen, empfindet er als frustrierend. "Der Innenminister war schon oft bei uns und hat mehr Personal angekündigt. Aber es passiert einfach nichts“, kritisiert FranzFranz vermutet, dass hinter der ungleichen Verteilung politisches Kalkül stehen könnte. "Ich kann mir nicht erklären, warum unser Bezirk so benachteiligt wird. Vielleicht will man es so. Ich hoffe es nicht, aber ausschließen kann ich es auch nicht“, sagt Franz.Der Bezirksvorsteher bleibt bei seiner Kernforderung. Favoriten braucht ausreichend Polizei, damit die Bewohner sich wieder sicher fühlen können – nicht nur auf dem Papier, sondern sichtbar auf der Straße.