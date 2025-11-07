Alte Schule, neue Ideen: Start für Favoritner Seniorenparlament

In Favoriten startet ein neues Beteiligungsprojekt für die ältere Generation. Der Bezirk lädt Seniorinnen und Senioren ein, ihre Ideen und Anliegen persönlich einzubringen.

Der "10. Hieb" war bereits ein Vorreiter bei der Mitbestimmung junger Menschen. Mit dem Kinder- und Jugendforum - einem Kinderparlament auf Bezirksebene - wurde für die Jugend die Möglichkeit geschaffen, gemeinsam über Verbesserungsvorschläge für den jeweiligen Bezirksteil zu debattieren. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf die ältere Bevölkerung, die künftig ebenfalls aktiv an der Entwicklung ihres Bezirks mitwirken soll.

Gemeinsam gestalten

Die Bezirksvorstehung Favoriten organisiert gemeinsam mit den Pensionistinnenklubs der Stadt Wien erstmals ein Seniorinnenparlament. Dabei werden Wünsche und Vorschläge der älteren Generation gesammelt und in Zusammenarbeit mit den zuständigen Magistratsabteilungen auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. "Viele Seniorinnen und Senioren sind an mich herangetreten, weil sie sich einen Ort gewünscht haben, wo sie ihre Anliegen diskutieren können. Für mich persönlich ist die Sichtweise unserer älteren Generation sehr wertvoll. Und ich bin sicher, dass die Impulse aus dem Seniorenparlament zu einer positiven Bezirksentwicklung beitragen", so Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ).

Damit gute Ideen nicht in der Schublade landen, sondern im Bezirk sichtbar werden, sollen konkrete Vorschläge in den Bezirksalltag einfließen. Die Menschen, die täglich durch Favoriten gehen, wissen am besten, was fehlt und wo etwas besser werden kann.

Drei Termine für gute Ideen

Die erste Veranstaltung findet am Dienstag, dem 25. November 2025, im Amtshaus Keplerplatz 5 statt. Beginn ist um 13 Uhr, das Ende um 16 Uhr. Zwei weitere Termine folgen am Donnerstag, dem 30. Jänner 2026, im Klub Waldgasse 13 sowie am Dienstag, dem 14. April 2026, im Klub Fliederhof 6. Auch diese Veranstaltungen finden jeweils von 13 bis 16 Uhr statt.

Alle Seniorinnen und Senioren aus Favoriten sind eingeladen, ihre Stimme zu erheben. Wer Ideen hat und etwas im Bezirk bewegen möchte, ist herzlich willkommen.