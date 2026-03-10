Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Weststrecke: Änderungen zwischen St. Valentin und Linz
© ÖBB/Horak

Gleisarbeiten

Weststrecke: Änderungen zwischen St. Valentin und Linz

10.03.26, 11:13
Teilen

Auf der Westbahnstrecke zwischen Linz und St. Valentin finden kommende Woche umfangreiche Gleisarbeiten statt. Das führt in Niederösterreich zu zahlreichen Fahrplanänderungen – diese bestehen von 15. März ab 20.00 Uhr bis inklusive 22. März. 

Zwischen Linz und St. Valentin (Bezirk Amstetten) wird etwa das Schotterbett der Gleise vollständig erneuert und mehrere Weichen werden instandgesetzt. Alle Fernverkehrszüge werden in diesem Bereich über Enns umgeleitet und brauchen daher etwas länger. Zwischen St. Valentin und Wien kommt es daher zu geänderten Fahrzeiten.

Züge aus dem Westen kommen dann in St. Pölten und Wien rund zehn Minuten später an als normalerweise. Und auch umgekehrt: Wer kommende Woche etwa von Wien oder St. Pölten in den Westen unterwegs ist, muss meist entsprechend um einige Minuten früher losfahren. Anschlüsse von und zur Südbahn sowie zwischen Fern- und Nahverkehr können damit oft nicht mehr erreicht werden, einige Railjet-Xpress-Züge halten außerdem nicht in Wien Meidling.

Einschränkungen auch im Nahverkehr

Auch im Nahverkehr wird es zu Einschränkungen kommen: Die S1 zwischen St. Valentin und Linz fährt außerhalb der Stoßzeit nur im Stundentakt, bis 8.00 Uhr gibt es einen Halbstundentakt. Beim CJX 5 zwischen Wien und Amstetten und beim REX 33 zwischen St. Nikola-Struden und Linz kommt es zu geänderten Fahrzeiten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen