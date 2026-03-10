Weststrecke: Änderungen zwischen St. Valentin und Linz

Auf der Westbahnstrecke zwischen Linz und St. Valentin finden kommende Woche umfangreiche Gleisarbeiten statt. Das führt in Niederösterreich zu zahlreichen Fahrplanänderungen – diese bestehen von 15. März ab 20.00 Uhr bis inklusive 22. März.

Zwischen Linz und St. Valentin (Bezirk Amstetten) wird etwa das Schotterbett der Gleise vollständig erneuert und mehrere Weichen werden instandgesetzt. Alle Fernverkehrszüge werden in diesem Bereich über Enns umgeleitet und brauchen daher etwas länger. Zwischen St. Valentin und Wien kommt es daher zu geänderten Fahrzeiten.

Züge aus dem Westen kommen dann in St. Pölten und Wien rund zehn Minuten später an als normalerweise. Und auch umgekehrt: Wer kommende Woche etwa von Wien oder St. Pölten in den Westen unterwegs ist, muss meist entsprechend um einige Minuten früher losfahren. Anschlüsse von und zur Südbahn sowie zwischen Fern- und Nahverkehr können damit oft nicht mehr erreicht werden, einige Railjet-Xpress-Züge halten außerdem nicht in Wien Meidling.

Einschränkungen auch im Nahverkehr

Auch im Nahverkehr wird es zu Einschränkungen kommen: Die S1 zwischen St. Valentin und Linz fährt außerhalb der Stoßzeit nur im Stundentakt, bis 8.00 Uhr gibt es einen Halbstundentakt. Beim CJX 5 zwischen Wien und Amstetten und beim REX 33 zwischen St. Nikola-Struden und Linz kommt es zu geänderten Fahrzeiten.