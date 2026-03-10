Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere Wohnen & Immo
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Kasberg soll weitergeführt werden
© Kasberg

Mündliche Anfrage

Kasberg-Rettung wird Thema im Landtag

10.03.26, 13:26
Teilen

 Eine endgültige Entscheidung über die Finanzierung der Kasberg-Weiterführung soll bis zum Ende der Wintersaison fallen. 

Grünau/Almtal. Der Jubel der Rettungsaktion war groß: Die geplante Übernahme des Skigebiets Kasberg durch die OÖ Seilbahnholding wirft nun Fragen nach Kosten, Risiken und wirtschaftlicher Tragfähigkeit auf. Bislang sei laut NEOS öffentlich nicht bekannt, von welchem Gesamtinvestitions- und Finanzierungsbedarf das Land für die Übernahme und die Absicherung des weiteren Betriebs tatsächlich ausgehe.  NEOS-Klubobmann Felix Eypeltauer will daher im Landtag am Donnerstag von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) wissen, mit welchem Gesamtinvestitions- und Finanzierungsbedarf die Landesregierung für Übernahme und Betrieb des Skigebiets Kasberg rechnet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen