Kasberg-Rettung wird Thema im Landtag

Eine endgültige Entscheidung über die Finanzierung der Kasberg-Weiterführung soll bis zum Ende der Wintersaison fallen.

Grünau/Almtal. Der Jubel der Rettungsaktion war groß: Die geplante Übernahme des Skigebiets Kasberg durch die OÖ Seilbahnholding wirft nun Fragen nach Kosten, Risiken und wirtschaftlicher Tragfähigkeit auf. Bislang sei laut NEOS öffentlich nicht bekannt, von welchem Gesamtinvestitions- und Finanzierungsbedarf das Land für die Übernahme und die Absicherung des weiteren Betriebs tatsächlich ausgehe. NEOS-Klubobmann Felix Eypeltauer will daher im Landtag am Donnerstag von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) wissen, mit welchem Gesamtinvestitions- und Finanzierungsbedarf die Landesregierung für Übernahme und Betrieb des Skigebiets Kasberg rechnet.