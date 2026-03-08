Lachgas am Steuer: Drei Tote bei Unfall

Drei junge Menschen sind bei einem Autounfall auf einer Landstraße im Großraum Paris wegen Lachgases am Steuer ums Leben gekommen.

Der 19-jährige Fahrer verlor Sonntagfrüh gegen 4.00 Uhr die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen Baum, wie der zuständige Staatsanwalt bestätigte. Demnach dürften zu schnelles Fahren sowie Lachgas-Konsum die Ursachen des Unglücks sein - der Fahrer hatte demnach einen Ballon im Mund und eine Flasche Lachgas zwischen den Füßen.

Der Unfall ereignete sich laut Staatsanwaltschaft auf gerader Strecke bei "sehr schlechter Sicht aufgrund von Nebel". Der Fahrer besaß den Angaben nach erst seit eineinhalb Monaten einen Führerschein. Die Insassen des Autos waren laut französischen Medienberichten zwischen 19 und 31 Jahren alt. Ein vierter Mitfahrer sei schwer verletzt worden, hieß es.