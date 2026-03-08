Sohn von ukrainischen Mafia-Boss entführt und brutal getötet

Ein grauenhafter Kriminalfall erschüttert die Urlaubsinsel Bali derzeit. Ein junger Mann wurde ohne Kopf und zerstückelt am Strand gefunden. Es soll sich laut einem Bericht von New Delhi Television Ltd (NDTV.com) dabei um den Sohn eines bekannten Mafia-Bosses aus Dnipro (Ukraine) handeln.

Igor K. (28) genoss auf Bali seine Zeit. Am Abend des 15. Februar war er mit zwei Freunden unterwegs. Sie fuhren auf Motorrollern herum, als plötzlich sie von mehreren Männern umzingelt worden waren, so "BBC Ukraine". Die Männer forderten Igor K. auf, in einen Wagen einzusteigen.

Auf dem Internet-Messenger-Dienst Telegram erschien kurz nach seiner Entführung ein Video. Dabei wird offenbar Igor K. gezeigt. Er hatte ein blaues Auge und die Lippen waren aufgeplatzt.

"Mama, Papa, helft mir bitte"

Er nannte seinen Namen und flehte: "Mama, Papa, ich flehe euch an, helft mir bitte, ihr habt die zehn Millionen gestohlen, die sie fordern, gebt sie bitte zurück." Danach zeigte er seinen bandagierten, blutigen Stumpf seiner linken Hand. Igor K.: "Die Infektion wird bald ausbrechen. Ich sterbe." Wie die "BBC" berichtet, konnte die Polizei nicht feststellen, ob das Video auf Bali entstanden sei.

Am 26. Februar machten die Anwohner einen grauenhaften Fund. An einer Küste im Osten der Insel trieben menschliche Überreste im Meer. Zwischen großen Steinen befand sich ein Schädel.

Knochenproben zur Identifizierung

Die Leiche war in einem so schlechten Zustand, dass zunächst keine Identifizierung möglich war. Nur die auffälligen Tattoos deuteten auf den verschwundenen Igor K. Die Ermittler konnten Knochenproben sichern und begannen mit der DNA-Analyse.

Eine weitere Entdeckung machten die Polizisten in einer nahe gelegenen luxuriösen Mietvilla. Dort fanden die Ermittler Blutspuren. Laut der Polizei war diese, wie auch die gefundenen Leichenteile, "identisch mit der mütterlichen DNA" von Igor K.

Polizei fahndet nach Tätern

Die Ermittler kamen zum Entschluss, dass der Ukrainer nach seiner Entführung in die Villa gebracht und ermordet wurde. Weiter teilte die Polizei mit, einen schwarzen Toyota Avanza gefunden zu haben. Damit soll Igor K. entführt worden sein.

Mit dieser Entdeckung war die Polizei einen Schritt näher an den vermeintlichen Tätern. Die Ermittler fahnden derzeit nach sechs Männern. Die Verdächtigen sollen mehrere Pässe genutzt haben. Damit haben sie ihre Identität verschleiert. Nach dem Mord haben die Täter die Insel verlassen.