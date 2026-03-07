Tschofenig feierte in Lahti dritten Saisonsieg

Daniel Tschofenig hat einen Tag nach Platz zwei in Lahti seinen dritten Saisonsieg im Skisprung-Weltcup gefeiert.
Der Kärntner gewann am Samstag hauchdünn 0,6 Punkte vor dem frisch gebackenen Weltcup-Gesamtsieger Domen Prevc aus Slowenien.
Dritter mit 3,2 Punkten Rückstand wurde der nach dem ersten Durchgang noch führende Japaner Ryoyu Kobayashi. Zweitbester Österreicher war Jan Hörl an der sechsten Stelle. Am Sonntag folgt ein Super-Team-Wettkampf.
Am Freitag noch knapp verpasst
Am Freitag hatte Tschofenig den Sieg hinter dem Deutschen Philipp Raimund noch knapp verpasst. Im zweiten Bewerb flog der 24-Jährige vom dritten Zwischenrang aber noch zu seinem elften Weltcup-Erfolg. Zuletzt hatte er vor zwei Monaten beim Tournee-Finale in Bischofshofen gewonnen, den ersten Sieg des Winters hatte er beim Saisonauftakt fixiert.
Maximilian Ortner landete an der 15. Stelle. Juniorenweltmeister Stephan Embacher wurde 18., Jonas Schuster 27. Manuel Fettner verpasste als 32. den zweiten Durchgang. Stefan Kraft schaffte es am Schauplatz seines WM-Doppelsieges von 2017 als 55. der Qualifikation nicht in den Bewerb.