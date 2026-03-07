Alles zu oe24VIP
Brennsteiner
Brennsteiner rast in Kranjska Gora auf Podest

07.03.26, 13:27
Der Salzburger Stefan Brennsteiner hat am Samstag in Kranjska Gora als Dritter seinen dritten Riesentorlauf-Podestrang in dieser Saison des alpinen Ski-Weltcups geholt.  

Der Sieger von Copper Mountain wies im vorletzten Saisonbewerb dieser Disziplin 0,80 Sek. Rückstand auf den brasilianischen Halbzeitleader Lucas Pinheiro Braathen auf. Der Olympiasieger gewann 0,54 Sek. vor dem Schweizer Slalom-Olympiasieger Loic Meillard. Dessen Landsmann Marco Odermatt wurde Fünfter (+1,33).

Damit fällt die Entscheidung im Disziplin-Weltcup erst in der finalen Woche am 24. März in Hafjell. Odermatt ist aber weiter klar in der Pole Position, freilich ist sein Vorsprung auf Braathen von 103 auf 48 Punkte geschrumpft. Mit Raphael Haaser (+1,98) und dem Halbzeit-Vierten Marco Schwarz (+2,03) als Neuntem und Zehntem kamen in der Tageswertung weitere ÖSV-Läufer in die Top Ten. Joshua Sturm wurde 23. (+3,14). Der Halbzeit-Siebente Patrick Feurstein fiel im zweiten Lauf, Noel Zwischenbrugger im ersten Lauf aus. Lukas Feurstein (47.) hatte sich nicht qualifiziert.

Für Braathen ist es der erste Sieg im Riesentorlauf-Weltcup überhaupt bzw. disziplinenübergreifend sein insgesamt siebenter

