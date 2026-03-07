Alles zu oe24VIP
ALexander Schriebl

Wegen Nebel

WM-Quali-Spiel der ÖFB-Frauen vorverlegt

07.03.26, 11:51
Teilen

Wegen des zu erwartenden sehr starken Nebels in Koper zwei Stunden früher um 17.00 statt 19.00 Uhr  

Das WM-Qualifikationsspiel des österreichischen Frauen-Fußball-Nationalteams in Slowenien am Samstag ist kurzfristig um zwei Stunden vorverlegt worden. Wie der ÖFB mitteilte, wird das zweite Spiel der Gruppe A4 in Koper wegen des zu erwartenden sehr starken Nebels am Abend nun bereits um 17.00 Uhr (live ORF Sport +) statt wie geplant um 19.00 Uhr stattfinden. Das erste Gruppenspiel hatte die ÖFB-Auswahl gegen Norwegen mit 0:1 verloren

