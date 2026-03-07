Nicht Real: Klopp soll Spanien-Gigant übernehmen

Dieses Gerücht kommt einigermaßen überraschend.

Die Spekulationen um Jürgen Klopp reißen nicht ab. Nachdem die Salzburger Nachrichten gemeldet hatten, dass Klopp mit seiner Rolle bei Red Bull unzufrieden sei, wurde der 58-Jährige vor allem mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Nun könnte aber ausgerechnet Lokalrivale Atletico das Rennen machen.

Wildes Gerücht

Laut El Chiringuito TV soll der zweite Madrider Klub intensives Interesse am Deutschen zeigen. Bei Atletico gibt es immer wieder Gerüchte über eine Trennung von Diego Simeone – Klopp könnte den Argentinier im Sommer ersetzen.

© Reuters

Klopps Berater Marc Kosicke hat die Berichte aber zurückgewiesen. „Es gibt keinen Grund, Fragen zu Themen zu beantworten, die lediglich auf Gerüchten beruhen. Im Moment hat niemand Kontakt zu uns aufgenommen“, so Kosicke im Gespräch mit der Plattform 365Scores. „Jürgen Klopp ist mit seiner aktuellen Rolle bei Red Bull sehr zufrieden, und das, was über Verhandlungen berichtet wird, sind derzeit lediglich Gerüchte.“

Auch laut Transfer-Guru Fabrizio Romano ist am Atletico-Gerücht nichts dran. Hingegen könnte Real Madrid tatsächlich eine ernsthafte Option für Klopp sein, falls der Ex-Liverpool-Coach ein Trainer-Comeback im Sommer wirklich anstrebt.