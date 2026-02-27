Alles zu oe24VIP
Bruno Mars liefert 1. Pflicht-CD des Jahres und bricht alle Rekorde
Nach 10 Jahren

Bruno Mars liefert 1. Pflicht-CD des Jahres und bricht alle Rekorde

Von
27.02.26, 11:27
Nach 10-jähriger Studiopause lässt Bruno Mars die Welt jetzt mit der neuen CD „The Romantic“ tanzen und Harry Styles zittern.  

In der Jahreswertung der 2025 hierzulande meistverkauften Singles belegte Bruno Mars mit dem Rosé Duett "Apt." hinter Oimara ("Wackelkontakt") und Alex Warren ("Ordinary") Platz 3. Jetzt nimmt er nach 10-jähriger Album-Pause Platz 1 ins Visier. Mit der Comeback-CD „The Romantic“, die Freitag online ging, und ihn dank über 2 Millionen Spotify-Presaves sofort wieder in die Top-5 des Global Artist Rankings katapultierte. Die Vorabsingle „I Just Might“ bescherte ihm ja schon im Jänner seinen 11. Nummer-eins-Hit in den Billboard-Charts.

Das neue Album von Bruno Mars klingt frisch und funky. Gospel-Rock-Melange (“Risk It All “) 70er-Soul-Balladen („God Was Showing Off“) und Salsa-Grooves (“Something Serious”) inklusive. Das erste Pflicht-Album des Jahres und eine große Vorgabe für Harry Styles, der ja am 6. März mit seiner neuen CD „Kiss All The Time. Disco, Occasionally.“ in den Kampf um den Grammy für Album des Jahres einsteigt.

Ab 10. April geht Bruno Mars mit den neuen Hits dann auch wieder auf Tournee. 72-Konzerte in den USA, Kanada und Europa. Österreich Stopp gibt es keinen, dafür einen neuen Rekord. Am ersten Vorverkaufstag wurden 2,1 Millionen Tickets verkauft.

