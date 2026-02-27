Alles zu oe24VIP
Reinhold Bilgeri, Dorothy Khadem-Missagh und Erwin Pröll
© Tischler

Neues Buch

Erwin Pröll zeigt sich auf Lese-Tour „Verlässlich echt“

27.02.26, 11:19
Mit klaren Worten zur digitalen Gegenwart hat Erwin Pröll sein neues Buch "Verlässlich echt" in Niederösterreich präsentiert. Im Mittelpunkt stand die "Kraft des Unverfälschten" – und die Sehnsucht nach Nähe und Vertrauen in einer zunehmend digitalen Welt.

Erwin Pröll stellte sein im Kral-Verlag erschienenes Buch "Verlässlich echt" als Anregung zum Nachdenken, Innehalten und zur stärkeren Ausrichtung auf das Menschliche vor. "Je digitaler die Welt, desto größer die Sehnsucht nach Nähe, Echtheit und Vertrauen", konstatierte Pröll bei der Präsentation. Die aktuelle digitale Revolution gebe ein enormes Tempo vor, mit dem viele Menschen nicht mehr Schritt halten könnten. Das führe zu Verunsicherung – auch im Hinblick auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Kriegen.

Erwin Pröll

Erwin Pröll

© Tischler

Sehnsucht nach Botschaften

Gemeinsam mit Reinhold Bilgeri und Dorothy Khadem-Missagh diskutierte Pröll am Donnerstag zum Abschluss seiner Lese-Tour in Altenmarkt an der Triesting über gesellschaftliche Entwicklungen. Fake News und eine stetig wachsende Informationsflut führten laut Pröll dazu, dass öffentliche Debatten immer stärker zugespitzt würden. Inszenierungen nähmen zu, um Botschaften zu platzieren. „Leider führt dies zu Oberflächlichkeit. Authentizität und Tiefgang leiden darunter“, so der frühere Landeshauptmann.

Reinhold Bilgeri, Dorothy Khadem-Missagh und Erwin Pröll

© Tischler

Reinhold Bilgeri, Dorothy Khadem-Missagh und Erwin Pröll

© Tischler

All das verstärke die Sehnsucht nach verlässlichen Botschaften und echtem Austausch – ein zentrales Anliegen seines Buches.

