Nach 10 Jahren: Comeback für Bruno Mars

Er ist wieder da. Nach 10-jähriger Studiopause bringt Bruno Mars am 27. Februar die neue CD „The Romantic“: Die erste Single daraus kommt schon am Freitag!

2016 lieferte er mit der CD „24 K Magic“ rund um Top-Hits wie“ That's What I Like“ oder „Versace on the Floor“ einen der größten Hits dieses Jahrtausends. Über 6 Millionen verkaufte CDs, zwei Dutzend Gold und Platin-Auszeichnungen und gleich 7 Grammys. Jetzt legt Pop-Superstar Bruno Mars endlich nach. Am 27. Februar kommt das neue Album „The Romantic“. Schon diesen Freitag gibt es die erste Single. Das verriet Mars mit einem relativ unspektakulären Instagram-Posting, bei dem er immerhin das Artwork für das neue Cover präsentierte: Eine Schwarz-Weiß-Illustration von ihm.

„The Romantic“ gilt als eines der ersten Top-Alben des Jahres 2026. Und als das große Solo-Comeback nach dem Retro-Soul-Duo Silk Sonic mit Anderson .Paak und dem über 3,3 Milliarden-fach gestreamten Lady Gaga Duett „Die With A Smile“.

Die Fans hoffen nun auch auf eine Tournee. Das letzte Wien Konzert von Bruno Mars liegt ja nun auch schon wieder fast 9 Jahre zurück.