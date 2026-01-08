Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Nach 10 Jahren: Comeback für Bruno Mars
© Getty Images

Pop-Wunder

Nach 10 Jahren: Comeback für Bruno Mars

Von
08.01.26, 09:15
Teilen

Er ist wieder da. Nach 10-jähriger Studiopause bringt Bruno Mars am 27. Februar die neue CD „The Romantic“: Die erste Single daraus kommt schon am Freitag! 

2016 lieferte er mit der CD „24 K Magic“ rund um Top-Hits wie“ That's What I Like“ oder „Versace on the Floor“ einen der größten Hits dieses Jahrtausends. Über 6 Millionen verkaufte CDs, zwei Dutzend Gold und Platin-Auszeichnungen und gleich 7 Grammys. Jetzt legt Pop-Superstar Bruno Mars endlich nach. Am 27. Februar kommt das neue Album „The Romantic“. Schon diesen Freitag gibt es die erste Single. Das verriet Mars mit einem relativ unspektakulären Instagram-Posting, bei dem er immerhin das Artwork für das neue Cover präsentierte: Eine Schwarz-Weiß-Illustration von ihm.

Nach 10 Jahren: Comeback für Bruno Mars
© Getty Images

Nach 10 Jahren: Comeback für Bruno Mars
© Getty Images


„The Romantic“ gilt als eines der ersten Top-Alben des Jahres 2026. Und als das große Solo-Comeback nach dem Retro-Soul-Duo Silk Sonic mit Anderson .Paak und dem über 3,3 Milliarden-fach gestreamten Lady Gaga Duett „Die With A Smile“.

Nach 10 Jahren: Comeback für Bruno Mars
© zeidler

Die Fans hoffen nun auch auf eine Tournee. Das letzte Wien Konzert von Bruno Mars liegt ja nun auch schon wieder fast 9 Jahre zurück.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden